Lição Concluída -

Seção Concluída -

Quiz Concluído -

Questionário Reprovado -

Distintivo Adicionado ou Removido -

Tag adicionada ou removida -

Foto de Perfil Personalizada Adicionada -

Respondeu a um campo de perfil -

Alterou a resposta de um campo de perfil -

Meta de sequência alcançada -

Membro acumula número específico de pontos -

Conectado no App Mobile -

Membro Atingiu a Classificação -

Entrou ou Saiu do Espaço -

Entrou ou Saiu da Comunidade -

Checklist de Boas-Vindas Concluída -

Plano adquirido/acessado ou cancelado -

Removido do Plano -

Adicionado ao plano -

Convertido de Teste Gratuito -

RSVP feito para evento -

Evento Atingiu Número Específico de RSVPs -

Participou de uma Transmissão ao Vivo em um Espaço -

Marco do Membro -

Marco do plano -

Membro atingiu número específico de postagens criadas -

Membro alcançou nível específico de Embaixador -

Membro comentou em uma postagem -

Membro respondeu à enquete ou pergunta -

Número de mensagens de chat alcançado em um Chat do Espaço -

Membro inativo no espaço por tempo definido -