Escale o Que Funciona
Workflows
Dê boas-vindas a novos membros, comemore marcos, reengaje os mais quietos — tudo no automático. Você configura uma vez. Funciona enquanto você precisar.
Cresça sem as dores do crescimento
Economize Horas Toda Semana
What takes hours manually takes seconds with workflows. The busywork disappears. The results don't.
Guie seus membros, em cada etapa do processo.
"Automatize as jornadas, o engajamento e a retenção dos membros."
"Construa uma comunidade de $1M com a equipe que você tem hoje."
Multiplique seu crescimento por 10x ou 100x.
Set up new workflows in seconds.
Gerencie todos de um só painel no seu administrativo.
Gatilhos e Ações
Momentum and up unlock every workflow.E o Mighty Pro? É o caminho rápido para resultados garantidos.
Gatilhos
Starter
Momentum
Path to Pro & Pro
Lição Concluída
-
Seção Concluída
-
Quiz Concluído
-
Questionário Reprovado
-
Distintivo Adicionado ou Removido
-
Tag adicionada ou removida
-
Foto de Perfil Personalizada Adicionada
-
Respondeu a um campo de perfil
-
Alterou a resposta de um campo de perfil
-
Meta de sequência alcançada
-
Membro acumula número específico de pontos
-
Conectado no App Mobile
-
Membro Atingiu a Classificação
-
Entrou ou Saiu do Espaço
-
Entrou ou Saiu da Comunidade
-
Checklist de Boas-Vindas Concluída
-
Plano adquirido/acessado ou cancelado
-
Removido do Plano
-
Adicionado ao plano
-
Convertido de Teste Gratuito
-
RSVP feito para evento
-
Evento Atingiu Número Específico de RSVPs
-
Participou de uma Transmissão ao Vivo em um Espaço
-
Marco do Membro
-
Marco do plano
-
Membro atingiu número específico de postagens criadas
-
Membro alcançou nível específico de Embaixador
-
Membro comentou em uma postagem
-
Membro respondeu à enquete ou pergunta
-
Número de mensagens de chat alcançado em um Chat do Espaço
-
Membro inativo no espaço por tempo definido
-
Host Recebeu DM
-
Ações
Starter
Momentum
Path to Pro & Pro
Adicionar ou Remover Distintivo
-
Adicionar ou Remover Tag
-
Conceder Pontos Extras
-
Convidar ou Remover do Espaço
-
Convidar ou Remover do Plano
-
Fechar ou Abrir RSVPs
-
Bem-vindo(a), novo(a) membro
-
Adicionar à Comunidade
-
Adicionar a Espaços
-
Exibir Pop-Up com Confete Opcional
-
Enviar uma Mensagem Privada
-
Primeiras Impressões Automatizadas
Boas-vindas & Onboarding
Um membro converte do teste grátis → envie uma DM personalizada mostrando quanto pode conquistar.
Pair workflows with profile field answers. Send different messages based on their goals, experience, or interests.
Guie novos membros para o curso, desafio ou evento certo — automaticamente.
Um membro converte do teste grátis → envie uma DM personalizada mostrando quanto pode conquistar.
Pair workflows with profile field answers. Send different messages based on their goals, experience, or interests.
Guie novos membros para o curso, desafio ou evento certo — automaticamente.
Automatize a Cultura da Sua Comunidade
Reconhecimento
Comemore o progresso à medida que ele acontece — do primeiro passo aos grandes marcos.
Recompensa por conclusão Um membro finaliza uma lição ou curso → ganhe um distintivo instantaneamente.
Incentive a contribuição Um membro faz um post ou comenta → reconheça por sua participação.
Destaque a expertise Combine selos com respostas de campos de perfil para mostrar quem sabe o quê.
Automatize a Cultura da Sua Comunidade
Reconhecimento
Comemore o progresso à medida que ele acontece — do primeiro passo aos grandes marcos.
Recompensa por conclusão Um membro finaliza uma lição ou curso → ganhe um distintivo instantaneamente.
Incentive a contribuição Um membro faz um post ou comenta → reconheça por sua participação.
Destaque a expertise Combine selos com respostas de campos de perfil para mostrar quem sabe o quê.
Construa Conexões Entre Membros
Relacionamentos
"Crie uma experiência memorável e personalizada para cada membro, incentivando o progresso em grupo."
Conecte membros automaticamente Um membro entra → apresente-o a outros com objetivos, localizações ou interesses semelhantes.
Agrupe pelo que eles compartilham Use os campos de perfil para conectar membros. Mesmo desafio, mesma turma, mesma jornada.
Progresso ao lado dos outros Membros veem quem está no mesmo caminho. Prestação de contas acontece sem que você precise facilitar.
Dê aos Membros um Motivo Para Voltar
Retenção
Um membro alcança um marco de sequência → concede um distintivo. Reconheça o comportamento que você deseja ver mais vezes.
Comemore as ações que importam para sua comunidade — contribuições, conclusões, conexões.
Identifique seus membros mais engajados e convide-os para liderar — automaticamente.
Set up workflows. Save hours every week.
14 dias. Não é necessário cartão de crédito.
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