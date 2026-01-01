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Copie e cole seu caminho para R$15 mil
Analisamos 1.000 comunidades que faturam mais de US$15.500 por ano. Aqui estão 101 que você pode começar hoje mesmo.
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Aqui estão 7 das 101 ideias do guia. Baixe para ver o restante e saber por que acreditamos que todas têm grande chance de sucesso.
Comunidades Ganham Mais de R$15 mil Hoje
Aqui está o que é possível.
Estas são comunidades reais ganhando dinheiro de verdade. Descobrimos padrões que todas têm em comum para que você possa aproveitar e aplicar na sua paixão.
Roteiro de Início Rápido
Vamos ensinar exatamente como fazer
Acompanhe os quatro passos para encontrar, convidar e lançar entre 10 e 50 membros fundadores. Além disso, ao iniciar seu teste grátis, você contará com um Cohost com IA integrado para guiar o processo de configuração e muito mais.
Como escolher uma ideia
Como encontrar e convidar membros
Um plano para os seus primeiros 90 dias
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Checklist de Validação BÔNUS
Se você tem uma ótima ideia que ainda não está na nossa lista, mostraremos uma pesquisa simples que aumentará sua confiança para começar.
Os três lugares para ver se já existem pessoas interessadas nisso
Como pensar sobre o mindset dos potenciais membros
Que tipo de ideias podem dar suporte a uma comunidade e não apenas a cursos
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