Schaal wat werkt
Workflows
Verwelkom nieuwe leden, vier mijlpalen, heractiveer de stille — alles op de automatische piloot. Je bouwt het één keer. Het blijft zolang jij het nodig hebt.
Groei zonder groeipijn
Bespaar elke week uren
What takes hours manually takes seconds with workflows. The busywork disappears. The results don't.
Begeleid je leden bij elke stap.
Automatiseer ledenreizen, betrokkenheid en retentie.
Bouw een $1M-community met het team dat je nu hebt.
10x of 100x jouw groei.
Set up new workflows in seconds.
Beheer ze allemaal vanuit één dashboard in je adminpaneel.
Triggers en acties
Momentum and up unlock every workflow.En Mighty Pro? Dat is het snelle pad naar gegarandeerde resultaten.
Triggers
Starter
Momentum
Path to Pro & Pro
Les afgerond
-
Sectie afgerond
-
Quiz afgerond
-
Quiz niet gehaald
-
Badge toegevoegd of verwijderd
-
Tag toe- of verwijderen
-
Aangepaste profielfoto toegevoegd
-
Gereageerd op een profielveld
-
Reactie op een profielveld gewijzigd
-
Reeks-mijlpaal bereikt
-
Lid spaart een specifiek aantal punten
-
Ingelogd in de mobiele app
-
Lid heeft klassement bereikt
-
Space: Toegetreden of Verlaten
-
Lid geworden of community verlaten
-
Welkomstchecklist voltooid
-
Gekocht/Toegang verkregen of Plan geannuleerd
-
Verwijderd uit plan
-
Toegevoegd aan plan
-
Geconverteerd van gratis proefperiode
-
RSVP'd voor evenement
-
Event heeft specifiek aantal RSVPs bereikt
-
Deelgenomen aan livestream in een Space
-
Ledenmijlpaal
-
Plan-mijlpaal
-
Lid bereikt specifiek aantal aangemaakte berichten
-
Lid bereikt specifiek ambassadeursniveau
-
Lid heeft op een bericht gereageerd
-
Lid heeft poll of vraag beantwoord
-
Aantal chatberichten bereikt in een ruimtechat
-
Lid inactief in ruimte gedurende ingestelde tijd
-
Host heeft DM ontvangen
-
Acties
Starter
Momentum
Path to Pro & Pro
Badge toevoegen of verwijderen
-
Label toevoegen of verwijderen
-
Extra punten toekennen
-
Uitnodigen voor of verwijderen uit Space
-
Uitnodigen voor of verwijderen uit plan
-
RSVP's sluiten of openen
-
Welkom nieuw lid
-
Toevoegen aan community
-
Toevoegen aan Ruimtes
-
Pop-up weergeven met optionele confetti
-
Stuur een privébericht
-
Eerste indrukken, geautomatiseerd
Welkom & onboarding
Een lid converteert van een gratis proefperiode → stuur een gepersonaliseerd bericht om te vertellen wat ze kunnen bereiken.
Pair workflows with profile field answers. Send different messages based on their goals, experience, or interests.
Leid nieuwe leden automatisch naar de juiste cursus, challenge of evenement.
Een lid converteert van een gratis proefperiode → stuur een gepersonaliseerd bericht om te vertellen wat ze kunnen bereiken.
Pair workflows with profile field answers. Send different messages based on their goals, experience, or interests.
Leid nieuwe leden automatisch naar de juiste cursus, challenge of evenement.
Automatiseer jouw communitycultuur
Erkenning
Vier voortgang zodra het gebeurt — van eerste stappen tot grote mijlpalen.
Belonen van voltooiing Een lid voltooit een lesonderdeel of cursus → ken direct een badge toe.
Stimuleer bijdragen Een lid plaatst of reageert → waardeer het tonen van hun betrokkenheid.
Licht expertise uit Combineer Badges met antwoorden in profielvelden om zichtbaar te maken wie wat weet.
Automatiseer jouw communitycultuur
Erkenning
Vier voortgang zodra het gebeurt — van eerste stappen tot grote mijlpalen.
Belonen van voltooiing Een lid voltooit een lesonderdeel of cursus → ken direct een badge toe.
Stimuleer bijdragen Een lid plaatst of reageert → waardeer het tonen van hun betrokkenheid.
Licht expertise uit Combineer Badges met antwoorden in profielvelden om zichtbaar te maken wie wat weet.
Bouw verbindingen tussen leden
Relaties
Maak voor elk lid een gedenkwaardige en gepersonaliseerde ervaring, zodat zij blijvend vooruitgang boeken—samen met anderen.
Koppel leden automatisch Een lid sluit zich aan → introduceer hen aan anderen met vergelijkbare doelen, locaties of interesses.
Vorm een groep op basis van wat ze delen Gebruik profielvelden om leden te matchen. Dezelfde uitdaging, hetzelfde cohort, dezelfde reis.
Voortgang samen met anderen Leden zien wie hetzelfde pad volgt. Verantwoording ontstaat vanzelf, zonder dat jij het hoeft te faciliteren.
Geef leden een reden om terug te komen
Retentie
Een lid behaalt een reeks-mijlpaal → ken een badge toe. Erken het gedrag dat je vaker wilt zien.
Vier de acties die belangrijk zijn voor jouw community — bijdragen, afrondingen, verbindingen.
Identificeer je meest betrokken leden en nodig ze uit om te leiden — volledig automatisch.
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14 dagen. Geen creditcard nodig.