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We analyseerden 1.000 communities die $15.500+/jaar verdienen. Hier zijn 101 die je vandaag kunt starten.
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Hier zijn 7 van de 101 ideeën uit de begeleider. Download deze om de rest te zien en te ontdekken waarom we denken dat ze allemaal echt kans van slagen hebben.
Communities die vandaag meer dan $15K verdienen
Dit is wat mogelijk is.
Dit zijn echte communities die echt geld verdienen. We vonden de patronen die zij met elkaar gemeen hebben, zodat jij het playbook kunt nemen en het kunt toepassen op jouw passie.
Quick-Start Roadmap
We leren je PRECIES hoe je het doet
Dit bevat de vier stappen die je moet nemen om 10-50 oprichtersleden te vinden, uit te nodigen en te starten. Plus, als je je gratis proefperiode start, heb je een ingebouwde AI Cohost die je begeleidt bij de setup en meer.
Hoe je een idee kiest
Hoe je leden vindt en uitnodigt
Een plan voor je eerste 90 dagen
Quick-Start Roadmap
We leren je PRECIES hoe je het doet
Dit bevat de vier stappen die je moet nemen om 10-50 oprichtersleden te vinden, uit te nodigen en te starten. Plus, als je je gratis proefperiode start, heb je een ingebouwde AI Cohost die je begeleidt bij de setup en meer.
Hoe je een idee kiest
Hoe je leden vindt en uitnodigt
Een plan voor je eerste 90 dagen
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BONUS Validatiechecklist
Heb je een geweldig idee dat nog niet op onze lijst staat, dan laten we je eenvoudig onderzoek zien zodat jij met vertrouwen aan de slag gaat.
De drie plekken om te bekijken of er al mensen zijn met interesse hierin
Hoe je denkt over de mentaliteit van potentiële leden
Welke soorten ideeën een community kunnen ondersteunen, en niet alleen cursussen
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