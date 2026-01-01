Scala ciò che funziona
Workflows
Dai il benvenuto ai nuovi membri, celebra i traguardi, ri-coinvolgi i silenziosi—tutto in automatico. Lo imposti una sola volta. Funziona quanto ti serve.
Cresci senza dolori di crescita
Risparmia ore ogni settimana
What takes hours manually takes seconds with workflows. The busywork disappears. The results don't.
Guida i tuoi membri, passo dopo passo.
Automatizza i percorsi dei membri, l'engagement e la fidelizzazione.
Costruisci una community da 1M$ con il team che hai oggi.
Cresci di 10x o 100x.
Set up new workflows in seconds.
Gestiscili tutti da una sola dashboard nel tuo pannello admin.
Trigger e azioni
Momentum and up unlock every workflow.E Mighty Pro? È la corsia preferenziale per risultati garantiti.
Trigger
Starter
Momentum
Path to Pro & Pro
Lezione completata
-
Sezione completata
-
Quiz completato
-
Quiz non superato
-
Badge aggiunto o rimosso
-
Tag Aggiunto o Rimosso
-
Foto profilo personalizzata aggiunta
-
Ha risposto a un campo del profilo
-
Ha modificato la risposta a un campo del profilo
-
Traguardo Serie Raggiunto
-
Il membro accumula un numero specifico di punti
-
Accesso effettuato su App Mobile
-
Membro ha raggiunto la classifica
-
Entrato o uscito dallo Spazio
-
Adesioni o uscite dalla community
-
Checklist di benvenuto completata
-
Piano Acquistato/Accesso o Annullato
-
Rimosso dal Piano
-
Aggiunto al piano
-
Convertito da Prova Gratuita
-
RSVP all'Evento
-
L’evento ha raggiunto un numero specifico di RSVP
-
Ha partecipato al Livestream in uno Spazio
-
Traguardo del membro
-
Traguardo del piano
-
Il membro ha raggiunto un numero specifico di post creati
-
Il membro ha raggiunto il livello di Ambasciatore specifico
-
Il membro ha commentato un post
-
Il membro ha risposto a un sondaggio o a una domanda
-
Numero di messaggi in chat raggiunto in una Space Chat
-
Membro inattivo nello spazio per un determinato periodo
-
Host ha ricevuto un DM
-
Azioni
Starter
Momentum
Path to Pro & Pro
Aggiungi o rimuovi badge
-
Aggiungi o rimuovi tag
-
Premia punti extra
-
Invita o rimuovi dallo Spazio
-
Invita o rimuovi dal piano
-
Chiudi o apri gli RSVP
-
Benvenuto nuovo membro
-
Aggiungi alla community
-
Aggiungi agli spazi
-
Mostra pop-up con coriandoli opzionali
-
Invia un messaggio privato
-
Prime impressioni, automatizzate
Benvenuto & Onboarding
Un membro passa da una prova gratuita → invia un DM personalizzato per spiegargli quanto può ottenere.
Pair workflows with profile field answers. Send different messages based on their goals, experience, or interests.
Guida i nuovi membri verso il corso, la sfida o l'evento giusto — in automatico.
Un membro passa da una prova gratuita → invia un DM personalizzato per spiegargli quanto può ottenere.
Pair workflows with profile field answers. Send different messages based on their goals, experience, or interests.
Guida i nuovi membri verso il corso, la sfida o l'evento giusto — in automatico.
Automatizza la cultura della community
Riconoscimento
Celebra i progressi man mano che accadono — dai primi passi ai grandi traguardi.
Completamento della ricompensa Un membro termina una lezione o un corso → badge assegnato istantaneamente.
Incoraggia la partecipazione Un membro pubblica o commenta → riconoscilo per la sua presenza.
Metti in risalto le competenze Abbina i distintivi alle risposte dei campi del profilo per far emergere chi sa fare cosa.
Automatizza la cultura della community
Riconoscimento
Celebra i progressi man mano che accadono — dai primi passi ai grandi traguardi.
Completamento della ricompensa Un membro termina una lezione o un corso → badge assegnato istantaneamente.
Incoraggia la partecipazione Un membro pubblica o commenta → riconoscilo per la sua presenza.
Metti in risalto le competenze Abbina i distintivi alle risposte dei campi del profilo per far emergere chi sa fare cosa.
Crea connessioni tra i membri
Relazioni
Crea un'esperienza memorabile e personalizzata per ogni membro, così continueranno a fare progressi—insieme agli altri.
Collega automaticamente i membri Un membro si unisce → presentalo ad altri con obiettivi, luoghi o interessi simili.
Crea un gruppo in base a ciò che condividono Usa i campi del profilo per abbinare i membri. Stessa sfida, stessa coorte, stesso percorso.
Progredisci con gli altri I membri vedono chi è sullo stesso percorso. La responsabilità si crea senza il tuo intervento.
Dai ai membri una ragione per tornare
Retention
Un membro raggiunge un traguardo di serie → assegna un badge. Riconosci i comportamenti che vuoi vedere di più.
Celebra le azioni che contano per la tua community — contributi, completamenti, connessioni.
Identifica i membri più coinvolti e invitali a diventare leader — automaticamente.
Inizia la tua prova gratuita
14 giorni. Nessuna carta di credito richiesta.