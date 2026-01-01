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Copia e incolla per arrivare a $15K
Abbiamo analizzato 1.000 community che fanno più di $15.500/anno. Ecco 101 che puoi avviare oggi.
Scegli un'idea.
Ecco 7 delle 101 idee dalla guida. Scaricala per vedere tutte le altre e scoprire perché pensiamo che abbiano davvero ottime possibilità.
Community che oggi superano $15K
Ecco cosa è possibile.
Queste sono community autentiche che stanno davvero guadagnando. Abbiamo individuato gli schemi comuni a tutte, così che tu possa prendere questa guida e applicarla alla tua passione.
Roadmap di avvio rapido
Ti insegneremo ESATTAMENTE come farlo
Sono incluse le quattro fasi da seguire per trovare, invitare e lanciare per 10-50 membri fondatori. Inoltre, quando attivi la prova gratuita avrai un Cohost AI incorporato che ti guiderà nella configurazione e oltre.
Come scegliere un'idea
Come trovare e invitare membri
Un piano per i tuoi primi 90 giorni
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Sono incluse le quattro fasi da seguire per trovare, invitare e lanciare per 10-50 membri fondatori. Inoltre, quando attivi la prova gratuita avrai un Cohost AI incorporato che ti guiderà nella configurazione e oltre.
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Hai già un'idea?
BONUS Lista di controllo per la validazione
Se hai una grande idea che non è già nella nostra lista, ti mostreremo una ricerca semplice che ti darà la sicurezza per iniziare.
I tre posti da controllare per capire se c'è già chi desidera proprio questo
Come pensare alla mentalità dei potenziali membri
Che tipo di idee possono sostenere una community, rispetto a semplici corsi
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Tutto quello che ti serve per lanciare una community o un corso a pagamento
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