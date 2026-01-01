La piattaforma per community che porta risultati
Community. Corsi. Eventi. $650M guadagnati su Mighty nell'ultimo anno.
Famiglia e relazioni
$14,2M
ARR
Una community dedicata alle relazioni è cresciuta fino a 100.000 membri con una membership Community Design.
Fede e spiritualità
$230K
ARR
Una membership sull'esplorazione della fede ha trasformato 159K follower social in una community fiorente, con il 40% dei membri che contribuisce attivamente.
Persone vere.
Stile di vita e hobby
$8,4M
ARR
Una scuola di belle arti online è cresciuta fino a oltre 50.000 studenti, generando 152.000 contributi al mese.
Salute e benessere
$2,9M
ARR
Una community di fitness per uomini over 40 ha dato un boost all'attività sull'app mobile del 450% su Mighty.
Risultati reali.
Intrattenimento e fan club
$515K
ARR
La fan community di un creator di YouTube a tema horror ha raggiunto 1,2 milioni di contributi e una retention del 93% partendo da soli 4.500 membri.
Imprenditoria
$600K
ARR
Un hub per startup a DC ha scalato a $600K in soli 3 mesi con membership a vari livelli, da $48/mese a $2.500.
Carriera
$232K
ARR
Un logopedista ha unificato 70 strumenti separati in un'unica piattaforma per 13.000 membri.
Persone vere.
Finanza
$3M
ARR
Una community di finanza personale ha consolidato il suo intero ecosistema formativo su un'unica piattaforma, crescendo a oltre 11.000 membri paganti.
Impatto sociale
$1,46M
ARR
Una community no-profit sulla sobrietà ha lasciato Facebook e ora mantiene l'82% dei membri attivo mensilmente, con volontari che accolgono ogni nuovo arrivato.
Sviluppo personale
$700K
ARR
Un'attività di life coaching ha riunito i suoi programmi di business, spirituali e nutrizionali in una sola app, generando oltre 20.000 contributi al mese.
Risultati reali.
$650 mln
Guadagni degli Host nell'ultimo anno
$48
prezzo medio mensile delle membership vendute dai nostri Host
84%
attività guidata dai membri vs. 20% delle altre piattaforme
60%
più attività dei membri su app mobile native rispetto ad altre piattaforme
Crea una community che le persone amano
Chiamiamo i nostri clienti Host—perché non stai solo creando contenuti su Mighty, stai riunendo le persone.La differenza di Mighty:
Community Design™: il nostro collaudato framework strategico che guida il nostro prodotto e l'AI.
App mobili native che non troverai da nessun'altra parte.
Coinvolgimento dei membri che supera quello di altre piattaforme.
Ricevute
Numeri reali da persone reali.
Crea una community in cui le persone vogliono tornare
I tuoi membri non si limitano a consumare contenuti su Mighty. Si incontrano, creano relazioni e tornano ogni settimana.
Community Design™
Il framework dietro a $650M: il tuo membro ideale, temi mensili, eventi settimanali, domande quotidiane. Ora disponibile come Cohost IA ottimizzato per i tuoi obiettivi.
App mobile native
Vere app iOS e Android sulla schermata home dei tuoi membri. Passa alle app brandizzate e metti il tuo nome nell'App Store con Mighty Pro.
Coinvolgimento dei membri
L'84% dell'attività su Mighty è creata dai membri con altri membri. Il 59% dei membri attivi torna ogni settimana.
Risposte alle tue domande
Con $650M di risultati per gli Host, ecco cosa funziona in questo momento.
Inizia con una sfida a pagamento — senza la promessa di altro.
Fai pagare da $19 a $49 per una sfida di 7 o 30 giorni con un solo obiettivo che i tuoi membri possono raggiungere. Con solo 10 persone, saprai se la tua idea funziona.
Il 91% dei nostri top earner ha iniziato così.
La nostra stella polare è 1 persona, meno di 1 ora al giorno.
With Community Design™ and the right workflows, Mighty handles onboarding, recognition, and re-engagement for you.
Concentrati sui tuoi membri. La piattaforma fa il resto.
Sì. La migrazione è gratuita su ogni piano.
Le community migrate hanno tassi di fidelizzazione dall'81 al 100% nel primo anno. Quando i membri possono finalmente trovarsi, rimangono.
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Sì. La migrazione è gratuita su ogni piano.
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14 giorni. Nessuna carta di credito richiesta
Tutto quello che ti serve per lanciare una community o un corso a pagamento
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