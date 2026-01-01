Développez ce qui marche
Workflows
Souhaitez la bienvenue aux nouveaux membres, célébrez les jalons, relancez les plus discrets – tout cela en automatique. Vous le faites une fois. C'est actif tant que vous le souhaitez.
Développez-vous sans douleurs de croissance
Gagnez des heures chaque semaine
What takes hours manually takes seconds with workflows. The busywork disappears. The results don't.
Guidez vos membres, à chaque étape.
Automatisez les parcours, l'engagement et la fidélisation des membres.
Bâtissez une communauté à 1M $ avec l'équipe que vous avez aujourd'hui.
Développez votre croissance par 10 ou par 100.
Set up new workflows in seconds.
Gérez tout depuis un tableau de bord unique dans votre panneau d'administration.
Déclencheurs et Actions
Momentum and up unlock every workflow.Et Mighty Pro ? C'est l'option rapide pour décupler les résultats.
Déclencheurs
Starter
Momentum
Path to Pro & Pro
Cours terminé
-
Section terminée
-
Quiz terminé
-
Échec du quiz
-
Badge ajouté ou retiré
-
Étiquette ajoutée ou supprimée
-
Photo de profil personnalisée ajoutée
-
A répondu à un champ de profil
-
A modifié sa réponse à un champ de profil
-
Objectif de série atteint
-
Le membre cumule un nombre spécifique de points
-
Connecté sur l'application mobile
-
Membre arrivé au classement
-
Inscription/suppression de l'espace
-
A rejoint ou quitté la communauté
-
Liste de bienvenue complétée
-
Forfait acheté/accédé ou annulé
-
Retiré du forfait
-
Ajouté au forfait
-
Converti depuis un essai gratuit
-
RSVP à l'événement confirmé
-
Événement ayant atteint un nombre spécifique de participations (RSVP)
-
A assisté à un livestream dans un espace
-
Étape clé du membre
-
Jalon du forfait
-
Le membre a atteint un nombre spécifique de publications créées
-
Le membre atteint un niveau ambassadeur spécifique
-
Le membre a commenté une publication
-
Le membre a répondu à un sondage ou une question
-
Nombre de messages atteints dans un chat d'espace
-
Le membre est inactif dans l'espace pendant une durée définie
-
DM reçu par l'hôte
-
Actions
Starter
Momentum
Path to Pro & Pro
Ajouter ou enlever un badge
-
Ajouter ou supprimer un tag
-
Attribuer des points supplémentaires
-
Inviter à ou retirer d'un Espace
-
Inviter à ou retirer d'un plan
-
Fermer ou ouvrir les RSVP
-
Bienvenue au nouveau membre
-
Ajouter à la communauté
-
Ajouter aux Espaces
-
Afficher une pop-up avec confettis optionnels
-
Envoyer un message privé
-
Premières impressions, automatisées
Bienvenue & Parcours d'accueil
Un membre passe d'un essai gratuit à un abonnement : envoyez-lui un message personnalisé pour lui montrer tout ce qu'il peut accomplir.
Pair workflows with profile field answers. Send different messages based on their goals, experience, or interests.
Orientez les nouveaux membres vers le bon cours, challenge ou événement – automatiquement.
Un membre passe d'un essai gratuit à un abonnement : envoyez-lui un message personnalisé pour lui montrer tout ce qu'il peut accomplir.
Pair workflows with profile field answers. Send different messages based on their goals, experience, or interests.
Orientez les nouveaux membres vers le bon cours, challenge ou événement – automatiquement.
Automatisez votre culture communautaire
Reconnaissance
Célébrez chaque avancée : des premiers pas aux grandes étapes.
Validation de réussite Un membre termine une leçon ou un cours → badge décerné instantanément.
Encourager la contribution Un membre publie ou commente → reconnaissez sa participation.
Mettez l’expertise en avant Associez les badges aux réponses aux champs de profil pour identifier qui sait quoi.
Automatisez votre culture communautaire
Reconnaissance
Célébrez chaque avancée : des premiers pas aux grandes étapes.
Validation de réussite Un membre termine une leçon ou un cours → badge décerné instantanément.
Encourager la contribution Un membre publie ou commente → reconnaissez sa participation.
Mettez l’expertise en avant Associez les badges aux réponses aux champs de profil pour identifier qui sait quoi.
Favorisez les liens entre membres
Relations
Créez une expérience mémorable et personnalisée pour chaque membre afin qu'il continue sa progression — avec les autres.
Connectez automatiquement les membres Un membre rejoint → présentez-le à d'autres ayant des objectifs, lieux ou centres d'intérêt similaires.
Créez des groupes selon leurs points communs Utilisez les champs de profil pour mettre les membres en relation. Même défi, même cohorte, même parcours.
Avancez avec les autres Les membres voient qui emprunte le même chemin. L'engagement se crée sans intervention de votre part.
Donnez aux membres une raison de revenir
Rétention
Un membre atteint un jalon de série : remise d'un badge. Valorisez les comportements que vous souhaitez encourager.
Célébrez les actions importantes pour votre communauté : contributions, complétions, connexions.
Identifiez vos membres les plus engagés et proposez-leur de devenir leader – automatiquement.
Set up workflows. Save hours every week.
14 jours. Aucune carte de crédit requise.
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