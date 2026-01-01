Construisez le business en ligne le plus simple
Copiez et collez votre chemin vers 15 000 $
Nous avons analysé 1 000 communautés qui gagnent plus de 15 500 $ par an. Voici 101 que vous pouvez démarrer dès aujourd'hui.
Choisissez une idée.
Voici 7 des 101 idées du guide. Téléchargez-le pour découvrir les autres et comprendre pourquoi nous pensons qu'elles ont toutes de réelles chances de succès.
Communautés générant plus de 15k $ aujourd'hui
Voici ce qui est possible.
Ce sont de vraies communautés générant de vrais revenus. Nous avons identifié les schémas communs pour que vous puissiez appliquer la méthode à votre passion.
Feuille de route express
Nous allons vous montrer EXACTEMENT comment faire
Cela comprend les quatre étapes nécessaires pour trouver, inviter et lancer auprès de 10 à 50 membres fondateurs. En plus, lors de votre essai gratuit, vous bénéficiez d'un AI Cohost intégré qui vous guidera dans la configuration et bien plus.
Comment choisir une idée
Comment trouver et inviter des membres
Un plan pour vos 90 premiers jours
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Vous avez déjà une idée ?
Checklist BONUS de validation
Si vous avez une excellente idée qui n'est pas déjà dans notre liste, nous vous montrerons une recherche simple qui vous donnera la confiance nécessaire pour démarrer.
Les trois endroits à vérifier pour voir s'il y a déjà des personnes qui ont envie de ça
Comment réfléchir à l'état d'esprit des membres potentiels
Quels types d'idées peuvent soutenir une communauté, plutôt que seulement des cours
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Tout ce dont vous avez besoin pour lancer une communauté ou un cours payant
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