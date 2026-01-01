Escala lo que funciona
Workflows
Da la bienvenida a nuevos miembros, celebra logros, vuelve a involucrar a quienes están más callados—todo en automático. Lo configuras una vez. Funciona todo el tiempo que lo necesites.
Crece Sin Dolor de Crecimiento
Ahorra horas cada semana
What takes hours manually takes seconds with workflows. The busywork disappears. The results don't.
Guía a tus miembros, en cada paso del camino.
Automatiza los recorridos, engagement y retención de los miembros.
Construye una comunidad de $1M con el equipo que tienes hoy.
Multiplica tu crecimiento por 10x o por 100x.
Set up new workflows in seconds.
Gestiona todo desde un solo panel de control en tu área de administración.
Disparadores y Acciones
Momentum and up unlock every workflow.¿Y Mighty Pro? Es la ruta rápida hacia resultados garantizados.
Disparadores
Starter
Momentum
Path to Pro & Pro
Lección completada
-
Sección completada
-
Cuestionario completado
-
Quiz fallido
-
Insignia añadida o eliminada
-
Etiqueta añadida o eliminada
-
Foto de perfil personalizada agregada
-
Respondió un campo del perfil
-
Cambió su respuesta a un campo del perfil
-
Hito de racha alcanzado
-
El miembro acumula un número específico de puntos
-
Sesión iniciada en la app móvil
-
Miembro llegó a la clasificación
-
Se unió o dejó el espacio
-
Se unió a la comunidad o la abandonó
-
Lista de bienvenida completada
-
Plan comprado/accedido o cancelado
-
Eliminado del plan
-
Agregado al plan
-
Convertido desde prueba gratuita
-
Confirmó asistencia a evento
-
El evento alcanzó un número específico de RSVPs
-
Asistió a la transmisión en vivo en un Espacio
-
Hito de miembro
-
Hito del plan
-
El miembro alcanzó un número específico de publicaciones creadas
-
El miembro alcanzó un nivel específico de embajador
-
El miembro comentó en la publicación
-
El miembro respondió encuesta o pregunta
-
Cantidad de mensajes de chat alcanzada en un chat de espacio
-
El miembro estuvo inactivo en el espacio durante un tiempo definido
-
El anfitrión recibió un DM
-
Acciones
Starter
Momentum
Path to Pro & Pro
Agregar o quitar insignia
-
Agregar o quitar etiqueta
-
Otorgar puntos extra
-
Invitar o quitar de un Espacio
-
Invitar o quitar de un plan
-
Cerrar o abrir confirmaciones (RSVPs)
-
Bienvenida nuevo miembro
-
Agregar a la comunidad
-
Agregar a Espacios
-
Mostrar pop-up con confeti opcional
-
Enviar un mensaje privado
-
Primeras Impresiones, Automatizadas
Bienvenida e incorporación
Cuando un miembro se convierte desde una prueba gratuita → envíale un mensaje directo personalizado para mostrarle cuánto puede lograr.
Pair workflows with profile field answers. Send different messages based on their goals, experience, or interests.
Guía a los nuevos miembros al curso, reto o evento más adecuado—automáticamente.
Cuando un miembro se convierte desde una prueba gratuita → envíale un mensaje directo personalizado para mostrarle cuánto puede lograr.
Pair workflows with profile field answers. Send different messages based on their goals, experience, or interests.
Guía a los nuevos miembros al curso, reto o evento más adecuado—automáticamente.
Automatiza la Cultura de Tu Comunidad
Reconocimiento
Celebra el progreso en el momento que sucede—desde los primeros pasos hasta grandes logros.
Recompensa por completar Un miembro termina una lección o curso → recibe una insignia al instante.
Fomenta la contribución Un miembro publica o comenta → reconócele por participar.
Destaca la experiencia Combina Insignias con respuestas a campos del perfil para mostrar quién sabe qué.
Automatiza la Cultura de Tu Comunidad
Reconocimiento
Celebra el progreso en el momento que sucede—desde los primeros pasos hasta grandes logros.
Recompensa por completar Un miembro termina una lección o curso → recibe una insignia al instante.
Fomenta la contribución Un miembro publica o comenta → reconócele por participar.
Destaca la experiencia Combina Insignias con respuestas a campos del perfil para mostrar quién sabe qué.
Crea Conexiones Entre Miembros
Relaciones
Crea una experiencia memorable y personalizada para cada miembro para que sigan avanzando—junto a otros.
Conecta miembros automáticamente Un miembro se une → preséntalo a otros con objetivos, ubicaciones o intereses similares.
Agrupa según lo que comparten Usa campos del perfil para conectar a los miembros. Mismo desafío, misma cohorte, mismo camino.
Avanza junto a otros Los miembros ven quién está en el mismo camino. La responsabilidad sucede sin que tengas que facilitarla.
Dale a los Miembros un Motivo para Regresar
Retención
Cuando un miembro alcanza un hito de racha → se le otorga una insignia. Reconoce el comportamiento que deseas ver más seguido.
Celebra las acciones que importan en tu comunidad—contribuciones, finalizaciones, conexiones.
Identifica a tus miembros más comprometidos e invítales a liderar—todo automáticamente.
Inicia tu prueba gratuita
14 días. No se necesita tarjeta de crédito.