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Analizamos 1,000 comunidades que generan más de $15,500/año. Aquí hay 101 que puedes iniciar hoy.
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Aquí tienes 7 de las 101 ideas de la guía. Descárgala para ver el resto y saber por qué creemos que todas tienen una oportunidad real de éxito.
Comunidades que generan más de $15K hoy
Esto es lo que es posible.
Estas son comunidades reales ganando dinero real. Descubrimos los patrones que todas tienen en común para que puedas tomar la estrategia y aplicarla a tu pasión.
Ruta de inicio rápido
Te enseñaremos EXACTAMENTE cómo hacerlo
Esto viene con los cuatro pasos que necesitas para encontrar, invitar y lanzar para 10-50 miembros fundadores. Además, al comenzar tu prueba gratuita tendrás un AI Cohost incorporado que te guiará durante la configuración y más.
Cómo elegir una idea
Cómo encontrar e invitar miembros
Un plan para tus primeros 90 días
Ruta de inicio rápido
Te enseñaremos EXACTAMENTE cómo hacerlo
Esto viene con los cuatro pasos que necesitas para encontrar, invitar y lanzar para 10-50 miembros fundadores. Además, al comenzar tu prueba gratuita tendrás un AI Cohost incorporado que te guiará durante la configuración y más.
Cómo elegir una idea
Cómo encontrar e invitar miembros
Un plan para tus primeros 90 días
¿Ya tienes una idea?
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Si tienes una gran idea que aún no está en nuestra lista, te mostraremos una investigación fácil que te dará la confianza para comenzar.
Los tres lugares donde buscar para ver si ya hay personas interesadas en esto
Cómo pensar acerca de la mentalidad de los posibles miembros
Qué tipo de ideas pueden apoyar una comunidad, en vez de solo cursos
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Todo lo que necesitas para lanzar una comunidad o curso de pago
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