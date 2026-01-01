Skaliere, was funktioniert
Workflows
Heiße neue Mitglieder willkommen, feiere Meilensteine, aktiviere die Stillen – alles automatisch. Du baust es einmal, und es läuft so lange, wie du willst.
Wachsen – ohne Wachstumsschmerzen
Spare jede Woche Stunden
What takes hours manually takes seconds with workflows. The busywork disappears. The results don't.
Begleite deine Mitglieder auf jedem Schritt des Weges.
Automatisiere Mitgliederreisen, Engagement und Bindung.
Baue mit deinem heutigen Team eine 1-Million-Dollar-Community auf.
Beschleunige dein Wachstum um das 10- oder 100-Fache.
Set up new workflows in seconds.
Verwalten Sie alles von einem einzigen Dashboard in Ihrem Admin-Panel aus.
Trigger und Aktionen
Momentum and up unlock every workflow.Und Mighty Pro? Das ist der Schnellweg zu garantiertem Erfolg.
Trigger
Starter
Momentum
Path to Pro & Pro
Lektion abgeschlossen
-
Abschnitt abgeschlossen
-
Quiz abgeschlossen
-
Quiz nicht bestanden
-
Abzeichen hinzugefügt oder entfernt
-
Tag hinzugefügt oder entfernt
-
Eigenes Profilfoto hinzugefügt
-
Auf ein Profilfeld geantwortet
-
Antwort auf ein Profilfeld geändert
-
Serien-Meilenstein erreicht
-
Mitglied sammelt eine bestimmte Anzahl an Punkten
-
Angemeldet in der Mobile App
-
Mitglied hat die Bestenliste erreicht
-
Space beigetreten oder verlassen
-
Community beigetreten oder verlassen
-
Willkommens-Checkliste abgeschlossen
-
Gekauft/Genutzt oder gekündigter Tarif
-
Vom Tarif entfernt
-
Zum Plan hinzugefügt
-
Von kostenloser Probephase konvertiert
-
RSVP für Veranstaltung zugesagt
-
Event hat eine bestimmte Anzahl von RSVPs erreicht
-
An Live-Übertragung in einem Space teilgenommen
-
Meilenstein für ein Mitglied
-
Plan-Meilenstein
-
Mitglied hat eine bestimmte Anzahl von Beiträgen erstellt
-
Mitglied erreicht einen bestimmten Botschafter-Level
-
Mitglied kommentierte einen Beitrag
-
Mitglied beantwortete Umfrage oder Frage
-
Erreichte Anzahl von Chatnachrichten in einem Space-Chat
-
Mitglied ist für eine bestimmte Zeit im Bereich inaktiv
-
Host hat DM erhalten
-
Aktionen
Starter
Momentum
Path to Pro & Pro
Abzeichen hinzufügen oder entfernen
-
Tag hinzufügen oder entfernen
-
Zusatzpunkte vergeben
-
Zu einem Space einladen oder entfernen
-
Zu einem Plan einladen oder entfernen
-
RSVPs schließen oder öffnen
-
Neues Mitglied willkommen heißen
-
Zur Community hinzufügen
-
Zu Räumen hinzufügen
-
Pop-up anzeigen mit optionalem Konfetti
-
Private Nachricht senden
-
Erster Eindruck – automatisiert
Willkommen & Onboarding
Ein Mitglied wechselt von der kostenlosen Probeversion ��→ schicke eine persönliche DM, wie viel möglich ist.
Pair workflows with profile field answers. Send different messages based on their goals, experience, or interests.
Leite neue Mitglieder automatisch zum passenden Kurs, zur Challenge oder zum Event weiter.
Ein Mitglied wechselt von der kostenlosen Probeversion → schicke eine persönliche DM, wie viel möglich ist.
Pair workflows with profile field answers. Send different messages based on their goals, experience, or interests.
Leite neue Mitglieder automatisch zum passenden Kurs, zur Challenge oder zum Event weiter.
Automatisiere deine Community-Kultur
Anerkennung
Feiere Fortschritte, wenn sie geschehen – von den ersten Schritten bis zu großen Meilensteinen.
Belohnung für Abschluss Ein Mitglied schließt eine Lektion oder einen Kurs ab → sofort ein Abzeichen verleihen.
Beitragsbereitschaft fördern Ein Mitglied veröffentlicht einen Beitrag oder Kommentar → würdigen Sie seine Teilnahme.
Expertise hervorheben Verknüpfe Abzeichen mit Profilfeld-Antworten, um sichtbar zu machen, wer was weiß.
Automatisiere deine Community-Kultur
Anerkennung
Feiere Fortschritte, wenn sie geschehen – von den ersten Schritten bis zu großen Meilensteinen.
Belohnung für Abschluss Ein Mitglied schließt eine Lektion oder einen Kurs ab → sofort ein Abzeichen verleihen.
Beitragsbereitschaft fördern Ein Mitglied veröffentlicht einen Beitrag oder Kommentar → würdigen Sie seine Teilnahme.
Expertise hervorheben Verknüpfe Abzeichen mit Profilfeld-Antworten, um sichtbar zu machen, wer was weiß.
Verbindungen zwischen Mitgliedern aufbauen
Beziehungen
Schaffe für jedes Mitglied ein unvergessliches und persönliches Erlebnis, damit sie weiterhin Fortschritte machen – gemeinsam mit anderen.
Mitglieder automatisch verbinden Ein Mitglied tritt bei → stellen Sie ihnen andere mit ähnlichen Zielen, Standorten oder Interessen vor.
Bilde eine Gruppe nach Gemeinsamkeiten Nutze Profilfelder, um Mitglieder zusammenzubringen. Gleiche Challenge, gleiche Kohorte, gleiche Reise.
Gemeinsam Fortschritte machen Mitglieder sehen, wer sich auf demselben Weg befindet. Verantwortung entsteht ganz ohne Ihr Zutun.
Gib Mitgliedern einen Grund, zurückzukommen
Bindung
Ein Mitglied erreicht eine Serien-Meilenstein → Abzeichen verleihen. Erkenne das Verhalten an, das du häufiger sehen möchtest.
Feiere die Handlungen, die für deine Community zählen – Beiträge, Abschlüsse, Verbindungen.
Finde deine engagiertesten Mitglieder und lade sie automatisch zur Führung ein.
Set up workflows. Save hours every week.
14 Tage. Keine Kreditkarte erforderlich.
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