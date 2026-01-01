Das einfachste Online-Business aufbauen
Kopieren und Einfügen auf dem Weg zu 15.000 $
Wir haben 1.000 Communities analysiert, die 15.500 $+ pro Jahr machen. Hier sind 101, mit denen ihr heute starten könnt.
Wählt eine Idee.
Hier sind 7 von 101 Ideen aus dem Guide. Ladet ihn herunter, um den Rest zu sehen und zu erfahren, warum wir denken, dass alle große Erfolgschancen haben.
Communities, die heute mehr als 15.000 $ verdienen
Das ist möglich.
Das sind echte Communities, die echtes Geld verdienen. Wir haben die Muster erkannt, die sie gemeinsam haben – damit ihr das Playbook nehmen und auf eure Leidenschaft übertragen könnt.
Schnellstart-Fahrplan
Wir zeigen euch GENAU, wie es geht
Hier findet ihr die vier Schritte, die ihr gehen müsst, um 10-50 Gründungsmitglieder zu finden, einzuladen und zu starten. Außerdem bekommt ihr, sobald ihr eure kostenlose Testphase startet, einen integrierten KI-Cohost, der euch während des Setups und darüber hinaus durch alles führt.
Wie ihr eine Idee auswählt
Wie ihr Mitglieder findet und einladet
Ein Plan für eure ersten 90 Tage
Schnellstart-Fahrplan
Wir zeigen euch GENAU, wie es geht
Hier findet ihr die vier Schritte, die ihr gehen müsst, um 10-50 Gründungsmitglieder zu finden, einzuladen und zu starten. Außerdem bekommt ihr, sobald ihr eure kostenlose Testphase startet, einen integrierten KI-Cohost, der euch während des Setups und darüber hinaus durch alles führt.
Wie ihr eine Idee auswählt
Wie ihr Mitglieder findet und einladet
Ein Plan für eure ersten 90 Tage
Schon eine Idee?
BONUS Validierungs-Checkliste
Wenn ihr eine tolle Idee habt, die noch nicht in unserer Liste erscheint, zeigen wir euch die einfache Recherche, die euch das nötige Selbstvertrauen zum Loslegen gibt.
Die drei Orte, an denen ihr schauen könnt, ob es schon Menschen mit großem Interesse daran gibt
Wie ihr über die Denkweise potenzieller Mitglieder nachdenken könnt
Welche Ideen eine Community unterstützen können – und nicht nur Kurse
Bereit? Jetzt kostenlose Testphase starten
14 Tage. Keine Kreditkarte erforderlich
Alles, was Sie brauchen, um eine bezahlte Community oder einen Kurs zu starten
KI-Cohost, der Ihnen hilft, ein Angebot im Wert von 48 $/Monat zu erstellen
Kostenlos testen
14 Tage. Keine Kreditkarte erforderlich.