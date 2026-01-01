Schnellstart-Fahrplan

Wir zeigen euch GENAU, wie es geht

Hier findet ihr die vier Schritte, die ihr gehen müsst, um 10-50 Gründungsmitglieder zu finden, einzuladen und zu starten. Außerdem bekommt ihr, sobald ihr eure kostenlose Testphase startet, einen integrierten KI-Cohost, der euch während des Setups und darüber hinaus durch alles führt.