Engaje sua equipe como nunca antes
A Mighty foi projetada para ajudar pessoas a alcançar metas ambiciosas e resultados incríveis — juntas. Temos o orgulho de fazer parceria com o Workvivo e dar as boas-vindas às empresas que estão migrando do Workplace.
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Criado para comunidade, não apenas comunicação
Quer que seus colaboradores se conectem de verdade entre si e não apenas com seus comunicados? Este pode ser o seu novo lar.
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Crie uma biblioteca de conhecimento para colaboradores
Documentos de onboarding? Treinamentos em vídeo? Mantenha tudo organizado em um espaço de curso e acompanhe o progresso dos seus colaboradores. Você ainda pode aplicar quizzes sobre o material.
Chats rápidos para trabalho remoto eficiente
Por que esperar resposta por e-mail se você pode apenas procurar o 👍 na sua conversa? Você pode criar vários canais de chat para comunicação em tempo real.
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Disponível na web, iOS e Android
Seus funcionários podem se comunicar facilmente em qualquer lugar por meio do aplicativo da Mighty. Ou, se você quiser seu próprio app de marca? Você pode bater um papo conosco sobre o Mighty Pro.
Por que Mighty?
A Meta escolheu a Workvivo como plataforma de migração para seus clientes do Workplace.Por sua vez, a Workvivo buscou um parceiro para apoiar empresas que seriam mais bem atendidas por uma plataforma de comunidade.O Mighty foi a escolha número um deles. Por isso você está aqui agora 👋.
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