Lucro e tranquilidade
Mighty Pro entrega os serviços e suporte para lançamento e crescimento que você precisa. Cuidamos do seu negócio como se fosse nosso—porque realmente é.
Já trabalhamos com muitos parceiros. Vocês foram os melhores.
Serviços Mighty Pro
Você não precisa fazer tudo sozinho para realizar seus sonhos
Temos profissionais e processos para construir e ajudar a escalar sua visão.
Migração
Você não precisa começar do zero
Você só precisa começar por aqui. Levaremos tudo necessário para que sua nova casa tenha sensação de lar — para você e para seus membros.
Membros
Cursos & conteúdo
Pagamentos
Estratégia de Negócios
Nosso método funciona—vamos adaptá-lo para você
Com os insights mais recentes de mais de 450 negócios de 6 e 7 dígitos, criaremos um Plano de Design de Comunidade™ para você aplicar, baseado exatamente no que funciona.
Táticas de engajamento baseadas em dados
Uma experiência personalizada de onboarding para membros
Um plano de lançamento personalizado
Estratégia de Negócios
Nosso método funciona—vamos adaptá-lo para você
Com os insights mais recentes de mais de 450 negócios de 6 e 7 dígitos, criaremos um Plano de Design de Comunidade™ para você aplicar, baseado exatamente no que funciona.
Táticas de engajamento baseadas em dados
Uma experiência personalizada de onboarding para membros
Um plano de lançamento personalizado
Configuração & Design
Apps prontos para usar
Ajudaremos a dar vida à sua marca e implementar os recursos e estrutura necessários para criar uma experiência totalmente personalizada para seus membros.
Configuração da comunidade com Espaços iniciais
Branding da comunidade e da app store
Feature & workflow configuration
Assinatura Mighty Pro
Bem-vindo ao círculo interno
Nossa assinatura Mighty Pro é onde você pode se conectar com outros Anfitriões e receber treinamentos e workshops em tempo real sobre nossos recursos mais recentes e insights estratégicos.
Convide toda a sua equipe
Acesse treinamentos e prévias exclusivas da plataforma
Participe de um mastermind estratégico semanal
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Raramente empresas atendem ao padrão 'white glove' que oferecem. Vocês realmente superaram as expectativas.
Tenha uma aparência profissional—sem esforço extra
Nossos designers de classe mundial vão criar telas de splash, ícones, páginas das lojas App Store & Google Play e artes da comunidade.
Hello Rentals
The Home Edit
Durability Academy
Doodles
Kinderdolmetscher-Club
Main Street Pros
Benevity
O suporte que vocês deram até aqui é impressionante. Fico espantado com a facilidade que vocês trazem.
Análises que ajudam você a agir
O Mighty Pro vem com o Mighty Pro Insights™ profundo e detalhado, além de dados extras que podemos entregar em uma programação automatizada para qualquer pessoa da sua equipe.
Falar com Vendas
Como podemos ajudar?
Vamos falar sobre seu cronograma de lançamento e como podemos colocar tudo pronto para você em 4-6 semanas ou menos.
Falaremos sobre sua migração
Detalharemos os serviços incluídos
Vamos te mostrar por dentro dos apps Mighty Pro
Agendar uma chamada de vendas
Fale com nossa equipe para entender se apps de marca e nossos serviços são ideais para você