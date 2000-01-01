Cresça 4x mais rápido com seus próprios aplicativos com sua marca
Os números do Mighty Pro falam por si mesmos. E o mesmo acontecerá com seus membros.
Apps Personalizados
Cursos
Transmissão ao vivo em 1080p
Comunidade
Pagamentos
Saímos de US$10,000 por mês de receita recorrente para US$50,000 após migrar para a Mighty Pro.
Calculadora de Lucro
Participe do clube de lançamentos de $250 mil
Seus próprios aplicativos com sua marca são mais fáceis de divulgar, anunciar, descobrir e compartilhar. É uma experiência premium que compensa.
seu potencial de receita
$490,000
Receita anual de 500 membros a $48/mês*
Mighty Pro Basic
$17,000/ano
Seus próprios aplicativos móveis nativos com sua marca
Auditorias de design do app e atualizações semanais de desempenho
Migração gratuita
*Os Planos Mighty Pro geram em média $490.000/ano. Esta é uma oferta representativa. Não há garantia de resultados.
O Mighty Pro funcionou perfeitamente para nós. Se você tem medo de migrar—vale totalmente a pena.
Imagine dizer ‘baixe meu app’
Uma frase pode mudar o rumo do seu negócio. Pergunte aos Hosts do Mighty Pro que reduziram o churn pela metade com 90% dos membros engajados.
Cursos & Desafios
"Complemente seu conteúdo com recursos de comunidade incríveis para criar uma experiência verdadeiramente irresistível para seus membros."
Transmissão ao vivo
Com qualidade 1080p você ficará muito bem. E, quando a live termina, seus membros podem continuar a conversa na sua comunidade.
Coaching & Workshops
Passe do coaching individual para experiências em grupo que são mais fáceis de conduzir e geram melhores resultados. Depois disso, você pode oferecer individual por um preço mais premium.
Perfis Poderosos
Os campos de perfil dão a você insights mais profundos sobre seus membros e o que eles precisam. Em seguida, nossa IA de people magic fará as conexões automaticamente.
Planos & Pagamentos
Existe um motivo para o Mighty ter mais comunidades de US$ 1M que qualquer outra plataforma. Venda experiências avulsas, assinaturas, ofertas, descontos, parcelas e muito mais.
Automatize engajamento e reativações
Instantly guide your members to their next step, celebrate their progress, and reach out if they need a hand. Workflows make it happen without any extra work from you.
Sua marca é maior que um grupo de chat
"Não abra mão da sua visão—esses empreendedores, coaches, criadores e empresas escolheram o Mighty e não se arrependeram."
Se você não está vendo esses números — poderia estar
Todos esses Hosts Mighty Pro têm histórias diferentes, mas uma conclusão em comum: “Queria ter feito isso antes.”
The Luckiest Club
Migrou de outra plataforma para o Mighty Pro e viu uma receita de seis dígitos e membros ativos mensais subirem para 92%.
ManTalks Alliance
Cresceu em 47% o número de membros em 90 dias após migrar do Business Plan para o Mighty Pro, com maior engajamento.
Biblical Mastery Academy
Viu novos membros crescerem 272% e membros ativos 147% no ano seguinte após o upgrade do Growth Plan para o Mighty Pro.