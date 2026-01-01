Programa de Parceiros Mighty
Transforme comunidade em oportunidade
"Construa receita recorrente passiva como parceiro Mighty, ganhando comissões líderes de mercado enquanto ajuda criadores a conhecerem a plataforma que permite criar comunidades prósperas e lucrativas."
Construa com os melhores
Ganhe 30% de comissão vitalícia em cada indicação — além de benefícios exclusivos, acesso antecipado a novos recursos e entre para uma comunidade de parceiros que estão lucrando com comunidade.
Receita vitalícia sem limite
Ganhe 30% de comissão por cada pessoa que você indicar para a Mighty — e continue recebendo enquanto ela permanecer. Sem limites. Sem restrições. Sem data de expiração. Uma indicação pode te render pagamentos por anos.
Acesso à Rede de Parceiros
Conecte-se com os principais criadores e agências que são parceiros da Mighty. Compartilhe estratégias, comemore conquistas e aprenda com pessoas que estão ganhando dinheiro de verdade ao compartilhar a Mighty com seu público.
Campanhas Prontas
Quando se trata de marketing, já fizemos o trabalho pesado por você. Baixe modelos de posts para redes sociais, templates de e-mail e gráficos chamativos que realmente convertem. Copie, cole e comece a faturar!
Produto de Alto Crescimento
Mais criadores estão construindo comunidades de mais de US$1 milhão na Mighty do que em qualquer outro lugar. Estamos adicionando rapidamente novos recursos (e melhorando os existentes) para facilitar ainda mais suas indicações e ganhos.
Benefícios VIP Exclusivos
De brindes personalizados de parceiros a descontos exclusivos para seu público, nossos parceiros têm acesso a uma série de benefícios que não estão disponíveis para todos.
Molde o Futuro do Mighty
Como parceiro, sua opinião importa e seu feedback ajuda a moldar o que construiremos a seguir. Como parceiro, você vê novos recursos antes de todos e nos ajuda a decidir o que deve ser priorizado.
Por que fazer parceria com a Mighty?
Veja porque parceiros Mighty ganham mais e se estressam menos:
Programa de Parceiros Mighty
Other Affiliate Programs
Potencial de Ganhos
Comissões vitalícias de 30% que nunca expiram. Sem limites ou tetos. Uma boa indicação pode te pagar por anos.
Pagamentos únicos de US$120 ou baixas comissões de 10% com tetos anuais. Difícil de engolir e ainda mais difícil de escalar.
Excelência de Plataforma
Você está compartilhando a plataforma que impulsiona mais comunidades de US$1 milhão do que qualquer outra. Suas indicações vão te agradecer.
Plataformas básicas com recursos limitados, pouca ou nenhuma inovação e alta rotatividade. Suas indicações têm dificuldade para crescer e frequentemente trocam de plataforma.
Comunidade & Suporte
Comunidade ativa de parceiros com treinamentos, insights de colegas e acesso direto à nossa equipe. Você recebe o suporte que precisa para ter sucesso.
Comunidades fantasmas sem nenhum suporte. Você está por conta própria, tornando difícil ganhar uma renda de afiliado consistente.
Marketing Facilitado
Oferecemos modelos prontos, arquivos de exemplo e gráficos que você pode compartilhar com seu público. Foque em ajudar os outros, deixe o marketing com a Mighty.
Você recebe um link de afiliado com um vídeo genérico para compartilhar. Fica por sua conta fazer todo o trabalho pesado.
Vantagens para Parceiros
Acesso antecipado a recursos, brindes personalizados, descontos exclusivos e muito mais. Você é tratado como o parceiro que realmente é.
Portais de afiliados genéricos com recursos desatualizados e zero contato pessoal. Você é apenas mais um número no sistema.
Como é ser um parceiro?
Aqui está seu roteiro de sucesso como Parceiro Mighty:
Envie sua inscrição abaixo, revisaremos o quanto antes. Em até 10 dias confirmamos sua participação. Então você pode começar a ganhar imediatamente.
Ganhar é fácil. Compartilhe seu link de checkout exclusivo com seu público para ganhar 30% de comissão vitalícia em cada pessoa que indicar. Sem limites ou restrições.
Comissões vitalícias ilimitadas: você pode criar uma fonte de receita só com indicações. Uma boa indicação pode pagar anos de ganho.
Acesse recursos, treinamentos e materiais de marketing prontos, com acesso direto à nossa equipe.
Conecte-se, colabore e troque estratégias com os maiores afiliados, agências e consultores do setor dentro da nossa comunidade exclusiva de parceiros.
Perguntas frequentes
Respostas rápidas para suas dúvidas sobre os Parceiros Mighty
Quem pode se tornar um Mighty Partner?
Qual é o período de referência para ganhar comissão sobre as vendas?
Como acompanho minhas indicações e comissões em vendas referenciadas?
E se eu tiver dúvidas ou precisar de ajuda?
Como isso é diferente da Certificação de Especialista Mighty?
Quais são os termos e condições do programa?
Há materiais de treinamento disponíveis?
Posso divulgar usando redes sociais, e-mail ou anúncios?
Mighty oferece um teste gratuito de 14 dias. Como posso ganhar comissão após o pagamento deles?
Comece seu teste grátis
14 dias. Não é necessário cartão de crédito.