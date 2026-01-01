Migração
Nem todas as plataformas comunitárias são iguais
Temos provas antes e depois para mostrar.Mudar para a Mighty começa com um profundo entendimento do seu negócio — sem empurrar você para terceiros. Em seguida, alinharemos os próximos passos certos para seu lançamento em pouco tempo.
Plataforma de Comunidade N° 1 no G2
O que você pode migrar para a Mighty?
Ajudaremos você a decidir quais partes do seu negócio migrar — e onde começar do zero.
Membros
Criaremos perfis para seus membros e tudo que eles precisarão fazer é aceitá-los e criar uma nova senha.
Conteúdo
Podemos mapear sua estrutura e conteúdo atuais para o que é possível na Mighty e transferi-los para sua nova casa.
Cursos
Cursos em vídeo, texto ou áudio — migramos todos. Você terá armazenamento ilimitado de cursos na Mighty.
Pagamentos
Podemos mapear assinaturas, parcelamentos e compras únicas exatamente. Também ajudamos a integrar uma ferramenta de carrinho externa.
Você está a uma decisão de um negócio completamente diferente
A Mighty é a única plataforma com people magic. E o people magic faz toda a diferença.
Como trabalharemos juntos
Ao solicitar uma migração, pedimos algumas informações antes. Por quê? Assim, tudo é personalizado para seu negócio e objetivos.
Descoberta
Agende uma chamada com a equipe para explorar sua migração
Mostraremos uma demonstração e você terá a oportunidade de tirar dúvidas e entender tudo o que é possível. Se tiver interesse em seu próprio app de marca, criaremos até um protótipo personalizado para você.
Cronograma + Lançamento
Faremos a migração mais fácil e sem dramas para você e seus membros
Basta dizer sim — e mãos à obra. Trabalharemos de trás para frente a partir do seu lançamento ideal. Terá reuniões periódicas com nossos especialistas em design e lançamento.
Cronograma + Lançamento
Faremos a migração mais fácil e sem dramas para você e seus membros
Basta dizer sim — e mãos à obra. Trabalharemos de trás para frente a partir do seu lançamento ideal. Terá reuniões periódicas com nossos especialistas em design e lançamento.
Suporte Contínuo
Prepararemos o terreno para um novo crescimento
Em todo plano Mighty você vai acessar estruturas e insights para ajudar a evoluir. No Mighty Pro, você pode acessar nossa assinatura, ferramentas exclusivas e suporte para relançar e escalar.
Não terceirizamos seu negócio para terceiros
Temos equipes, ferramentas e processos internos. Veja como uma migração típica acontece — e estamos sempre felizes em personalizar caso seu negócio precise.
Exportamos seu conteúdo e membros — e migramos seus pagamentos
Nossos fãs adoram o fato de movermos conteúdo, membros e pagamentos para uma nova comunidade na Mighty de forma integrada, fazendo o trabalho por você.
Exportamos seu conteúdo e membros — e migramos seus pagamentos
Nossos fãs adoram o fato de movermos conteúdo, membros e pagamentos para uma nova comunidade na Mighty de forma integrada, fazendo o trabalho por você.
Desenhamos juntos sua configuração, estrutura e negócios ideais
Na Mighty, começamos replicando sua configuração atual. Depois, mostraremos o que SÓ é possível na Mighty e projetaremos juntos uma configuração ideal com recursos exclusivos.
Desenhamos juntos sua configuração, estrutura e negócios ideais
Na Mighty, começamos replicando sua configuração atual. Depois, mostraremos o que SÓ é possível na Mighty e projetaremos juntos uma configuração ideal com recursos exclusivos.
Membros reivindicam seus perfis
"E seus membros? Eles terão uma página de perfil pronta para eles, só precisam escolher a senha para ativar."
Membros reivindicam seus perfis
"E seus membros? Eles terão uma página de perfil pronta para eles, só precisam escolher a senha para ativar."
Usamos um playbook comprovado para finalizar a migração
Migramos milhares de cursos, comunidades e desafios como o seu. Temos um playbook comprovado para engajar seus membros pagantes ativos nessa migração.
Usamos um playbook comprovado para finalizar a migração
Migramos milhares de cursos, comunidades e desafios como o seu. Temos um playbook comprovado para engajar seus membros pagantes ativos nessa migração.
"Eu gostaria de ter feito essa mudança mais cedo."
"Não espere para evoluir seu conteúdo, comunidade e confiança."
O que a Mighty pode significar para o seu negócio?
Migramos milhares de membros e milhões de dólares dessas plataformas — nos conte onde está hoje e mostraremos até onde você pode ir daqui.
Perguntas frequentes
Por que as pessoas migram para o Mighty vindo de outras plataformas?
Quanto tempo leva, normalmente, uma migração?
Qual é o custo do processo de migração?
Não tenho certeza se quero migrar meus pagamentos para o Mighty. Existem opções?
Quero mudar algumas coisas ao migrar para o Mighty. Você pode me ajudar?
Como vocês gerenciam a segurança dos dados dos meus membros? E meus dados?
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