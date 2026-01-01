Mighty vs. Circle
$650M em ganhos de Hosts no último ano. Circle? $250M.A Mighty foi criada para gerar impacto e receita para você. O Circle foi criado para parecer "completo."
A Mighty obtém resultados superiores
Comunidades reais. Relacionamentos reais. Receita real. Resultados reais.
Como o Mighty entrega resultados superiores para você
Por que comunidades no Circle têm desempenho inferior
O Mighty impulsionou $650M em ganhos de comunidades no último ano. Mais de 2x o que o Circle relata. Infelizmente, quando criadores mudam do Circle para o Mighty, vemos os mesmos 3 erros consistentes.
Cobre muito pouco
O Circle não tem estratégia, dados, nem suporte para capacitar seus criadores a cobrarem corretamente.No Mighty, o preço médio de uma comunidade paga é de $48/mês ou $500+/ano. É por isso que nossos Hosts ganharam $650M no último ano.
Venda acesso, não relacionamentos
O Circle foi feito para criar acesso a conteúdo. O Mighty foi construído para relacionamentos entre membros.Podemos prever com 93% de precisão se uma comunidade terá sucesso com base nesses relacionamentos. Por isso o Mighty tem 84% de atividade liderada por membros vs. 20% do Circle.
Construa com complexidade
A interface inicial do Circle exige complexidade e gastos depois. Você vai precisar de mais Espaços — e o Circle cobra por cada um.O Mighty foi feito para começar simples e escalar múltiplas ofertas com potência e flexibilidade — sem sacrificar crescimento ou receita.
Os resultados do Mighty falam por si só.
$650 mi
Ganhos do Host vs. US$ 250 milhões no Circle
84%
Atividade liderada por membros vs. 20% do Circle
59%
dos membros retornam semanalmente, Circle não informa
80%
Retenção anual de receita, Circle não informa
A Mighty cria um software superior
Apps móveis: Mighty vs. Circle
O Mighty faz atualizações semanais de apps. O Circle não.
No Mighty, mais de 60% de toda a atividade ocorre no celular. O Circle oferece um web wrapper. O Mighty oferece apps reais de iOS e Android na tela inicial dos seus membros. Isso é a diferença entre um favorito e um hábito.
Atualizações semanais do Mighty
A Mighty lança atualizações semanais para nossos principais aplicativos Mighty para iOS e Android e para os apps de marca do Mighty Pro.
O Circle não
O Circle lança cerca de 12 atualizações por ano no app principal. No CirclePlus, há várias comunidades que não recebem atualização de app há mais de um ano.
Ritmo de lançamentos: Mighty vs. Circle
O Mighty lançou mais de 111 recursos em 2025
Atualizações semanais de apps e 111 novos recursos este ano, todos focados no que realmente impulsiona engajamento, crescimento e receita.
Não acredite só na nossa palavra
O que um software superior proporciona? Membros que amam a experiência
A Mighty precifica pensando na sua receita, o Circle precifica pensando na dele
O Circle cobra por Espaço e otimiza para o crescimento deles. A Mighty otimiza para o seu. Compare 2 planos semelhantes no Circle e na Mighty. Quem tem a vantagem? A Mighty.
Circle
Mighty
The Advantage
Preço
US$ 199/mês
$179/mês
O Mighty economiza $240/ano para você
Workflows
20/mês
Ilimitado
Mighty ilimitado
Ações em Massa
20/mês
Ilimitado
Mighty ilimitado
Espaços
30
Ilimitado
Mighty ilimitado
Horas de Transmissão ao Vivo
15
30
Mighty 2x mais
A Mighty está resolvendo os problemas mais difíceis em comunidade
O Mighty gera para você engajamento real, crescimento e retorno pelo seu trabalho.
O Circle constrói para marcar caixinha. O Mighty constrói para gerar resultados. É por isso que 78% das comunidades do Mighty crescem pelo boca a boca dos membros, e não com mais email marketing. É por isso que os Hosts vão de 80% de churn para 80% de retenção após mudarem para o Mighty. É por isso que os Hosts do Mighty ganham $650M enquanto os Hosts do Circle ganham $250M.Obter resultados como os do Mighty exige uma missão para resolver os maiores desafios de comunidade.O Circle adiciona recursos. O Mighty entrega resultados.
Resultados superiores. Software superior. Uma visão para o futuro.
A Mighty não ajuda apenas você a criar uma comunidade. Nós ajudamos você a construir um negócio próspero.A plataforma que está gerando $650M em ganhos de Hosts. Estratégia apoiada por 8 anos de dados exclusivos. A visão para resolver os problemas mais difíceis da comunidade.Adoraríamos ter você na Mighty.
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