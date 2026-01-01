O Mighty gera para você engajamento real, crescimento e retorno pelo seu trabalho.

O Circle constrói para marcar caixinha. O Mighty constrói para gerar resultados. É por isso que 78% das comunidades do Mighty crescem pelo boca a boca dos membros, e não com mais email marketing. É por isso que os Hosts vão de 80% de churn para 80% de retenção após mudarem para o Mighty. É por isso que os Hosts do Mighty ganham $650M enquanto os Hosts do Circle ganham $250M.Obter resultados como os do Mighty exige uma missão para resolver os maiores desafios de comunidade.O Circle adiciona recursos. O Mighty entrega resultados.