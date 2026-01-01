Sua newsletter precisa de um próximo passo
Dê à sua audiência uma casa com comunidade, cursos e eventos. O Mighty facilita — somos a única plataforma de comunidade com integração nativa com o Kit.
Sincronize perfeitamente com o Kit
Você pode sincronizar seus membros e tags com o Kit e extrair conteúdo e perfis de membros da sua comunidade na Mighty direto para seus e-mails.
Sincronize perfeitamente com o Kit
Você pode sincronizar seus membros e tags com o Kit e extrair conteúdo e perfis de membros da sua comunidade na Mighty direto para seus e-mails.
Sua ideia merece mais que uma caixa de entrada
Eventos, cursos, desafios, chats em grupo — tatuagens combinando? Coisas incríveis e inusitadas podem acontecer quando você transforma assinantes em membros.
Bem-vindo(a)
Membros
Feed de Atividades
Chat
Cursos
Eventos
Transmissão ao vivo
Pagamentos
O que é 300% mais lucrativo (e 100% mais divertido)?
$48/mês é o preço médio de uma assinatura na Mighty, em comparação com $11/mês de uma newsletter paga.Mesmo público. Maior impacto. Melhor vibe.
É divertido e rápido testar as possibilidades
Só nos conte um pouco sobre seus assinantes e ajudaremos você a montar o básico.A partir daí, você pode personalizá-lo e conectar a sua conta do Kit. Sem necessidade de código customizado ou de um desenvolvedor.
É divertido e rápido testar as possibilidades
Só nos conte um pouco sobre seus assinantes e ajudaremos você a montar o básico.A partir daí, você pode personalizá-lo e conectar a sua conta do Kit. Sem necessidade de código customizado ou de um desenvolvedor.
Comece seu teste grátis
14 dias. Não é necessário cartão de crédito.