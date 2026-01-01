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Seja lançando uma nova comunidade ou ampliando uma já existente, esses especialistas podem ajudar com estratégia, implementação, marketing e gestão. Eles são independentes, mas todos os especialistas em destaque passaram por um treinamento presencial ao vivo com a equipe da Mighty.
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Estratégia Comunitária
Criação de Cursos
Operações Técnicas
Marketing & Lançamento
Configuração de Comunidade
Gestão Contínua de Comunidade
Crescimento & Retenção
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Estratégia Comunitária
Se está pensando em começar uma comunidade ou repensar sua estratégia, Especialistas Certificados pela Mighty podem auxiliar em planejamento, design, estratégia de monetização, operações, testes, entrevistas com membros ideais e muito mais.
Criação de Cursos
Para quem está pensando em lançar cursos ou quer ajuda para melhorar cursos existentes, Especialistas Certificados podem ajudar com estratégia de conteúdo, montagem e tudo mais!
Operações Técnicas
Se você é o visionário, mas não o técnico, ou se busca apoio ou uma segunda opinião, este serviço é perfeito para você. Operações técnicas incluem integrações (como eventos ao vivo, CRM/e-mail/outras plataformas), consultoria tecnológica, configuração de plataformas de pagamento e mais!
Marketing & Lançamento
Serviços de marketing e lançamento cobrem uma ampla variedade de apoios para lançar e crescer o seu negócio. Pode incluir e-mail marketing, suporte SMS, SEO, anúncios pagos, estratégias de crescimento orgânico, voz de marca, estratégia de landing page ou de site, e muito mais!
Configuração de Comunidade
From platform migration, to workflow setup, navigation, customization, subscription setup, and team access, our Mighty Certified Experts have gone through live training to support you with all things community setup.
Gestão Contínua de Comunidade
Precisa de suporte em gestão de comunidade? Serviços contínuos de gestão comunitária são feitos para anfitriões que desejam suporte contínuo. Dê adeus ao tempo perdido no seu dia!
Crescimento & Retenção
"A comunidade não está gerando os resultados que você espera? Ou quer crescer para outro nível? Serviços de crescimento e retenção ajudam na otimização, análise, engajamento/ retenção e recrutamento de novos membros."
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