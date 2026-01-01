Certifique-se
Torne-se um Mighty Certified Expert
"Construir comunidades é o negócio do futuro."Este programa de certificação presencial e completo é a sua chance de desenvolver habilidades práticas e dominar a arte e a ciência do Community Design™.
Evento de Treinamento ao Vivo
Oportunidades de Treinamento Flexíveis
Realizamos nossos treinamentos presenciais e ao vivo algumas vezes por ano. (Nosso primeiro evento foi de 4 a 5 de junho em Minneapolis.)Inscreva-se hoje para entrar na lista da próxima oportunidade.
Domine recursos avançados da plataforma e estratégias de otimização
Aprenda estruturas comprovadas de construção de comunidades
Conecte-se com outros profissionais e com a equipe da Mighty
Conclua seus requisitos de certificação presencialmente
Aprenda como lançar ou expandir seu negócio de consultoria
Evento de Treinamento ao Vivo
Oportunidades de Treinamento Flexíveis
Realizamos nossos treinamentos presenciais e ao vivo algumas vezes por ano. (Nosso primeiro evento foi de 4 a 5 de junho em Minneapolis.)Inscreva-se hoje para entrar na lista da próxima oportunidade.
Domine recursos avançados da plataforma e estratégias de otimização
Aprenda estruturas comprovadas de construção de comunidades
Conecte-se com outros profissionais e com a equipe da Mighty
Conclua seus requisitos de certificação presencialmente
Aprenda como lançar ou expandir seu negócio de consultoria
Seus Instrutores Especialistas
Aprenda com a equipe por trás das comunidades que mais faturam acima de US$1M
Sua Jornada de Certificação
Seu caminho para se tornar um Mighty Certified Expert inclui treinamentos digitais e presenciais abrangentes, projetados para fornecer expertise profunda na plataforma, estratégias de negócios comprovadas e acesso contínuo a uma comunidade ativa de outros especialistas.
Mestre da Plataforma Mighty
Antes do encontro ao vivo, você vai conhecer a plataforma a fundo.Treinamento de Produto DigitalComece com o nosso Curso de Produto de A a Z, entregue digitalmente e de forma assíncrona. Você vai preencher alguns quizzes para testar seus conhecimentos.Iniciar Projeto FinalAssim que concluir o treinamento, você começará seu projeto final para colocar seus novos conhecimentos e habilidades em prática.Conheça Outros EspecialistasEncontre outros especialistas na Comunidade de Especialistas e conheça sua turma antes do treinamento presencial.
Currículo de Treinamento Presencial
Juntos, vamos fazer workshops avançados de estratégias para comunidades e negócios.
Aprenda as metodologias comprovadas para criar comunidades envolventes e lucrativas que mantêm os membros retornando. Você vai dominar a psicologia do engajamento e descobrir como criar modelos de receita sustentáveis.
Aprenda a usar as ferramentas de IA do Mighty e outras, acessando design de comunidade e estratégia 24/7 para dominar os quatro princípios de uma comunidade incrível sempre.
Conheça os bastidores de algumas das nossas comunidades mais bem-sucedidas e aprenda como configuramos e otimizamos cada uma.
Saia com uma visão do que está por vir no Mighty e confiança de que seus clientes terão uma plataforma incrível hoje—e amanhã.
Depois de certificado
O suporte e as oportunidades continuam mesmo depois do seu treinamento inicial.
Você terá acesso a um grupo secreto no Mighty Community exclusivo para nossos profissionais certificados. Ali você pode se manter atualizado, compartilhar conquistas e desafios, e testar novos recursos em primeira mão.
Destaque sua experiência e perfil em nosso site dos Mighty Certified experts—para que as pessoas te encontrem facilmente. Também enviamos indicações para você.
Você receberá um link de afiliado e a chance de ganhar comissão sobre novos Hosts que trouxer para nossa plataforma, eventos e treinamentos.
Você terá acesso a um grupo secreto no Mighty Community exclusivo para nossos profissionais certificados. Ali você pode se manter atualizado, compartilhar conquistas e desafios, e testar novos recursos em primeira mão.
Destaque sua experiência e perfil em nosso site dos Mighty Certified experts—para que as pessoas te encontrem facilmente. Também enviamos indicações para você.
Você receberá um link de afiliado e a chance de ganhar comissão sobre novos Hosts que trouxer para nossa plataforma, eventos e treinamentos.
Quem deve se inscrever?
Transforme sua expertise em um negócio de consultoria lucrativo ajudando outros a construírem comunidades de US$ 1M+ no Mighty.
Experienced professionals with a proven track record in community building, digital marketing, or online business.
Passionate advocates who believe communities are the business of the future (and want to help others build theirs!)
Dedicated individuals who are ready to show up in-person to learn advanced techniques and network with us.
Quer se tornar um Especialista Certificado Mighty?
"Candidate-se hoje para estar na lista para treinamentos ao vivo futuros."
Perguntas frequentes
Qual o custo para se tornar um Mighty Certified Expert?
Posso ser recompensado por indicar clientes para o Mighty como Especialista?
Que outros recursos estão disponíveis para mim como Mighty Certified Expert?
Trabalho em uma agência que possui vários membros na equipe. Nossa agência pode ser certificada ou cada membro precisa passar pelo treinamento?
E se eu não for aceito?
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14 dias. Não é necessário cartão de crédito.