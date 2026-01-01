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Estratégia Encontra Software
O Community Design funciona.
O Community Design é a estrutura por trás das comunidades mais bem-sucedidas do Mighty.
$650M em receita de comunidades no último ano
Hosts ganham 5,7x mais do que em outras plataformas
84% da atividade ocorre de membro para membro
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O Community Design é um sucesso absoluto
O que há no Community Design?
Configuração. A maioria das comunidades falha porque pula essa parte. O Community Design mostrará a você a maneira mais fácil e absoluta de criar uma comunidade pela qual as pessoas vão pagar.
Produto. O Community Design mostrará exatamente o que incluir na sua associação ou curso. Configure da maneira certa e seus membros criarão valor uns para os outros.
Pessoas. O Community Design mostrará a você como transformar seus contatos em embaixadores e reunir seus 10 primeiros membros fundadores — sem a necessidade de uma audiência.
Comece imperfeito.
Rabisco em um guardanapo? Pensamento de chuveiro? Palpite meio vago? É o suficiente. O AI Cohost transformará isso em um plano de Community Design personalizado.
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