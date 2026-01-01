Faça parte de algo que vale a pena construir
Somos uma empresa totalmente remota e em alto crescimento com mais de 150 funcionários. O futuro é mais interessante quando estamos juntos, então embarque com a gente — e vamos nessa. 🚀
Nossa missão é nossa motivação
Estamos enfrentando grandes desafios tecnológicos e desafios ainda maiores em experiência do usuário para inaugurar a era dourada das comunidades.
Nossos Acordos
Acreditamos em criar e manter acordos entre você, seus colegas, seu gerente, sua equipe e a empresa.
Cada um de nós, individualmente, é responsável por comunicar o que precisamos para realizar nosso melhor trabalho com nossos gerentes, colegas e equipes.
Esperamos que as pessoas apostem, aprendendo tanto com os sucessos quanto com as decisões que não deram certo.
Respeitamos ideias, não status. Aproveitamos o melhor de cada ideia para elevar a qualidade das decisões coletivas.
Abraçamos a mudança através de um processo de observar, orientar, decidir e agir — repetindo esse ciclo continuamente (chamado ciclo OODA).
Escolhemos comunicação rápida, aberta e de mão dupla para tomar as melhores decisões e as mais bem informadas.
Confiamos que cada um tome decisões com ideias de suas equipes e colegas (um tomador de decisão é o responsável direto, ou DRI).
Por meio desses acordos, buscamos vencer com honra e diversão como equipe.
"Mighty Networks é especial. Segui minha curiosidade, abracei projetos técnicos desafiadores e contribuí para o crescimento da empresa diariamente. Cresci imensamente em pouco tempo e agora estou liderando uma equipe de engenharia essencial."
Não procuramos apenas pessoas que se encaixam na cultura, buscamos quem soma à cultura
Para ficarmos mais inteligentes e fortes como equipe, não queremos apenas pessoas que se encaixem na nossa cultura, queremos quem some a ela. Seu histórico, perspectiva e experiência únicos são essenciais para nosso sucesso. Contamos com você.
”A Mighty Networks é diferente. Nossa missão é importante, nossos clientes são incríveis e essa equipe é positiva, solidária e, acima de tudo–divertida.”
Vagas Abertas
Contratamos pessoas excepcionais — não por um currículo, mas pela determinação. Veja onde estamos crescendo agora.
Comece seu teste grátis
14 dias. Não é necessário cartão de crédito.