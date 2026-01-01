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Lançamento de uma nova oferta ou um novo empreendimento

Gestão diária da comunidade com a supervisão de toda a nossa equipe

Até 3 direções de design, revisadas ao vivo com um diretor de arte

Imagem de cabeçalho da página de destino, além de 2 imagens de corpo da página de destino

Ativos de marketing — compilação de telas do app para marketing ou páginas de destino

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