IA não genérica

IA feita para crescer negócios de comunidade

A maioria das plataformas adiciona IA só para marcar caixinha. Nós treinamos o AI Cohost com o Community Design™ — a estratégia por trás de $650M em ganhos de comunidades. Treinado com 8 anos do que funciona (e do que não funciona), o AI Cohost não apenas responde suas perguntas.Ele avisa gentilmente quando seu preço está baixo. Mostra quando sua oferta está complicada demais. Compartilha os funis de crescimento que mais funcionam agora—e como aplicar tudo à sua ideia.