Resultados em Primeiro Lugar, Em Todos os Estágios
Admin
Seja ao lançar seu primeiro desafio ou ao estar pronto para apps com marca própria, as ferramentas certas de admin quando você precisar delas.
Um Backend para Cada Estágio
Simples na hora do lançamento. Poderoso na hora de escalar. O que você ganha no backend da sua comunidade na Mighty.
Starter
Comece simples. Um Checklist de Boas-vindas, um plano, um Feed de Atividades. O resto pode esperar até você ganhar tração.
Momentum
Pronto para migrar ou expandir? Ajudamos a levar seus membros e pagamentos junto. Depois, conecte seu stack com APIs, Zapier, Kit e mais de 2.000 embeds.
Path to Pro
Pronto para expandir o que já funciona? Audiências, funis e suporte dedicado — além de estratégias exclusivas de crescimento e masterminds.
A franchise community scaled to $11.7M ARR by streamlining onboarding, badges, and event participation through Mighty's admin features and workflows.
Mighty Insights™
Engajamento, retenção, receita, atividade dos membros — tudo em um dashboard. Saiba quem está participando, o que está funcionando e onde focar em seguida.
Explore dashboards completos
Veja o todo ou detalhe. Filtre por recurso, data e Espaço.
Encontre os maiores contribuintes
Veja quem está promovendo conversas e construa uma cultura de embaixadores.
Identifique conteúdos populares
Descubra padrões e aposte no que os membros mais amam.
Acompanhe Receita
Relatórios de receita, desempenho do plano e detalhes de pagamento em um só lugar.
APIs
Sua comunidade na Mighty é extensível. As APIs de Admin e as APIs headless de membro permitem que você conecte à sua stack e construa fluxos de trabalho personalizados — sem precisar do Zapier.
Sincronize e Automatize
Conecte ao seu CRM, ative alertas de churn, automatize fluxos de pagamentos de sistemas externos.
Crie Experiências Personalizadas
Rankings personalizados, resumos por IA, correspondência de mentores, widgets de membro — o que você precisar.
Workflows
Dê boas-vindas a novos membros, reconheça marcos, reengaje os mais quietos. Configure uma vez, economize horas toda semana.
Boas-vindas & Onboarding
Envie mensagens automaticamente para novos membros, convide para espaços e estimule o preenchimento do perfil.
Reconhecimento
Conceda distintivos, solte confetes, comemore marcos assim que acontecem.
Relacionamentos
Conecte membros com base nos campos de perfil, tags ou progresso do curso.
Retenção
Recompense sequências, celebre contribuições e transforme os membros mais engajados em embaixadores.
A running community doubled membership to 2,300+ paying members using workflows for onboarding, free trials, and promo codes.
O Que Realmente Está Funcionando
Our most popular workflows now
These are the workflows driving results on the highest-earning communities today.
Concluir Lição → Distintivo
Most common workflow on Mighty. Members complete a lesson, they get a badge on their profile.
Concluir Lição → Pop-up
As principais comunidades exibem um pop-up ao final de cada lição — normalmente uma mensagem de parabéns ou link para a próxima oferta.
Concluir Seção → Distintivo
Mesma ideia, mas um marco maior. Membros concluem uma seção inteira e ganham um distintivo.
Comprar Bundle → Adicionar Tag
Comunidades de sucesso usam isso para segmentar mensagens e acompanhar quem comprou o quê.
Adicionar Tag → Convidar para o Espaço
Tags liberam espaços. Hosts usam isso para controlar acesso — compre um plano, ganhe uma tag, seja convidado para o espaço.
Uma comunidade de profissionais da saúde saiu do Circle após frustração com baixo engajamento e agora acompanha 68% de membros ativos mensalmente entre 645 pessoas no Mighty.
Conecte o que Você Já Usa
Integrações
Zoom, Kit, Zapier, Delphi, pixels de rastreamento — mantenha as ferramentas que funcionam para você. Tudo conectado.
Vá ao ar instantaneamente. Escolha a transmissão ao vivo nativa do Mighty ou integração com o Zoom.
Sincronize, Automatize, Acompanhe. Kit para e-mail, Zapier para workflows e pixels de rastreamento para anúncios.
Seu Gêmeo Digital de IA. Integre o Delphi para que membros possam conversar com uma IA treinada no seu conteúdo.
2.000+ apps. Uma Plataforma.
Incorporações
Se está na internet, provavelmente funciona com o Mighty. Vídeos, formulários, agendamento, documentos — apenas cole e pronto.
URLs ou trechos de código. Não precisa de APIs. É só copiar e colar.
Use em todo lugar. Cursos, publicações, páginas — na web e no celular.
Funcionalidade Completa. Seus embeds funcionam do jeito certo.
2.000+ apps. Uma Plataforma.
Incorporações
Se está na internet, provavelmente funciona com o Mighty. Vídeos, formulários, agendamento, documentos — apenas cole e pronto.
URLs ou trechos de código. Não precisa de APIs. É só copiar e colar.
Use em todo lugar. Cursos, publicações, páginas — na web e no celular.
Funcionalidade Completa. Seus embeds funcionam do jeito certo.
Uma comunidade de caminhoneiros chegou a US$ 186 mil ARR em três meses com boas-vindas automáticas, check-ins e reconhecimento de membros.
Mantenha Sua Comunidade Segura
Moderação
Comunidades privadas ou pagas são diferentes — com menos usuários mal-intencionados. Veja como a plataforma lida se algum passar despercebido.
Ações com um clique. Reveja relatórios e resolva rapidamente.
Filtro de Palavras-chave. Defina regras e bloqueie conteúdo automaticamente.
Moderação com IA. Marque assuntos antes de virarem problemas.
Mighty Pro
Apps com sua marca, horas de estratégia e uma equipe para garantir resultados. Quando você quer orientação especializada e o caminho mais rápido para resultados.
Equipe de lançamento dedicada
Ajudamos a moldar sua estratégia e arquitetar sua comunidade no Mighty Pro para cumpri-la.
Seus próprios aplicativos com sua marca
O upgrade mais óbvio para os melhores resultados. 2,5x mais engajamento que nossos outros planos.
Estratégia Quando Você Quiser
Múltiplos níveis de suporte — incluindo acesso a orientação de especialistas conforme necessário.
Sucesso do Cliente
Alguém que conhece seu negócio e mantém você no caminho certo.
Admin é só o começo.
Uma comunidade para reunir. Membros para conectar. Cursos para ensinar. Receita para ganhar. Marketing para crescer.
Comece seu teste grátis
14 dias. Não é necessário cartão de crédito.