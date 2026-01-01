A plataforma de comunidade que entrega resultados
Comunidade. Cursos. Eventos. $650M ganhos na Mighty no último ano.
Família e Relacionamentos
$14,2M
ARR
Uma comunidade de relacionamentos cresceu para 100.000 membros com uma assinatura Community Design.
Fé e Espiritualidade
$230 mil
ARR
Uma assinatura de exploração da fé transformou 159K seguidores nas redes sociais em uma comunidade vibrante, com 40% dos membros contribuindo ativamente.
Pessoas reais.
Estilo de Vida e Hobbies
$8,4M
ARR
Uma escola de artes plásticas online cresceu para mais de 50.000 estudantes, gerando 152.000 contribuições por mês.
Saúde e Bem-Estar
$2,9M
ARR
Uma comunidade de fitness para homens com mais de 40 anos aumentou a atividade do app móvel em 450% no Mighty.
Resultados reais.
Entretenimento e Fã-Clubes
$515 mil
ARR
Uma comunidade de fãs de um criador de terror do YouTube alcançou 1,2 milhão de contribuições e 93% de retenção com apenas 4.500.
Empreendedorismo
$600 mil
ARR
Um hub de startups de DC escalou para $600K em apenas 3 meses com assinaturas em níveis variando de $48/mês a $2.500.
Carreira
$232 mil
ARR
Uma fonoaudióloga unificou 70 ferramentas separadas em uma única plataforma para 13.000 membros.
Pessoas reais.
Finanças
$3 milhões
ARR
Uma comunidade de finanças pessoais consolidou todo o seu ecossistema de educação em uma única plataforma, crescendo para mais de 11.000 membros pagantes.
Impacto Social
$1,46M
ARR
Uma comunidade de sobriedade sem fins lucrativos saiu do Facebook e agora mantém 82% dos membros ativos mensalmente, com voluntários dando as boas-vindas a cada novato.
Desenvolvimento Pessoal
$700 mil
ARR
Um negócio de life coaching reuniu seus programas de negócios, espirituais e de nutrição em um só app, gerando mais de 20.000 contribuições por mês.
Resultados reais.
$650 mi
Ganhos dos Hosts no último ano
US$ 48
preço médio mensal de assinaturas vendidas pelos nossos Hosts
84%
atividade liderada por membros vs. 20% em outras plataformas
60%
mais atividade de membros em apps móveis nativos vs. outras plataformas
Construa uma comunidade que as pessoas amam
Chamamos nossos clientes de Hosts — porque você não está apenas criando conteúdo no Mighty, está reunindo pessoas.A Diferença Mighty:
Community Design™ nosso framework de estratégia comprovado que impulsiona nosso produto e IA.
Apps móveis nativos que você não encontrará em nenhum outro lugar.
Engajamento dos membros que supera outras plataformas.
Comprovantes
Números reais de pessoas reais.
Construa uma comunidade para onde as pessoas sempre voltam
Seus membros não apenas consomem conteúdo no Mighty. Eles se conhecem, constroem relacionamentos e retornam toda semana.
Community Design™
O framework por trás de $650M: seu membro ideal, temas mensais, eventos semanais, perguntas diárias. Agora disponível como um AI Cohost ajustado aos seus objetivos.
Apps móveis nativos
Apps reais de iOS e Android na tela inicial dos seus membros. Faça o upgrade para Apps de marca e coloque o seu nome na App Store com o Mighty Pro.
Engajamento de membros
84% da atividade no Mighty é criada por membros com outros membros. 59% dos membros ativos retornam semanalmente.
Suas perguntas respondidas
Com $650M em resultados de Hosts, veja o que está funcionando agora.
Comece com um desafio pago — sem a promessa de mais.
Cobre de US$ 19 a US$ 49 por um desafio de 7 ou 30 dias com um objetivo que seus membros possam alcançar. Com apenas 10 pessoas, você saberá se sua ideia funciona.
91% dos nossos maiores recebedores começaram assim.
Nossa estrela guia é 1 pessoa, menos de 1 hora por dia.
With Community Design™ and the right workflows, Mighty handles onboarding, recognition, and re-engagement for you.
Você foca nos seus membros. A plataforma faz o resto.
Sim. A migração é grátis em todos os planos.
Comunidades migradas têm taxas de retenção de 81-100% no primeiro ano. Quando seus membros finalmente conseguem se encontrar, eles permanecem.
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