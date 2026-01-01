Betrek je medewerkers als nooit tevoren
Mighty is ontworpen om mensen te helpen ambitieuze doelen en geweldige resultaten te behalen—samen. We zijn er trots op samen te werken met Workvivo en heten bedrijven die migreren van Workplace welkom.
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Gemaakt voor community, niet alleen communicatie
Wil je dat jouw medewerkers écht met elkaar in contact komen en niet alleen met je aankondigingen? Dan zou dit jouw nieuwe thuis kunnen zijn.
Gemaakt voor community, niet alleen communicatie
Wil je dat jouw medewerkers écht met elkaar in contact komen en niet alleen met je aankondigingen? Dan zou dit jouw nieuwe thuis kunnen zijn.
Maak een kennisbibliotheek voor medewerkers
Onboarding-documenten? Videotrainingen? Houd ze georganiseerd in een cursusruimte en volg de voortgang van je medewerkers. Je kunt ze zelfs over het materiaal toetsen.
Snelle chats voor efficiënt werken op afstand
Waarom wachten op een e-mail als je gewoon kunt kijken of er een 👍 in je chat staat? Je kunt meerdere chatkanalen aanmaken voor realtime communicatie.
Snelle chats voor efficiënt werken op afstand
Waarom wachten op een e-mail als je gewoon kunt kijken of er een 👍 in je chat staat? Je kunt meerdere chatkanalen aanmaken voor realtime communicatie.
Beschikbaar op web, iOS en Android
Je werknemers kunnen gemakkelijk onderweg contact houden via de Mighty-app. Of wil je je eigen Merkapp? Dan kun je met ons chatten over Mighty Pro.
Waarom Mighty?
Meta koos Workvivo als migratieplatform voor hun Workplace-klanten.Op zijn beurt zocht Workvivo naar een partner om bedrijven te ondersteunen die beter af zouden zijn met een communityplatform.Mighty was hun eerste keuze. Daarom ben je nu hier 👋.
Klaar om te beginnen?
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