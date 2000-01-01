Groei 4x sneller met je eigen branded apps
De cijfers op Mighty Pro spreken voor zich. En je leden ook.
Gemerkt als apps
Cursussen
1080p Livestreaming
Community
Betalingen
We zijn van $10.000 per maand MRR naar $50.000 gegaan na de overstap naar Mighty Pro.
Winstcalculator
Word lid van de $250k launch club
Je eigen apps met branding zijn makkelijker te promoten, adverteren, ontdekken en delen. Het is een premium ervaring die loont.
je opbrengstpotentie
$490,000
Jaarlijkse omzet van 500 leden tegen $48/maand*
Mighty Pro Basic
$17,000/jaar
Je eigen native mobiele apps met branding
App-design audits en wekelijkse prestatie-updates
Gratis migratie
*Mighty Pro-plannen genereren gemiddeld $490.000/jaar. Dit is een representatief aanbod. Geen garantie op resultaten.
Mighty Pro werkt fantastisch voor ons. Als je bang bent om te verhuizen—het is het helemaal waard.
Stel je voor: 'download mijn app' zeggen
Die ene zin kan het verloop van jouw bedrijf veranderen. Vraag maar aan de Mighty Pro Hosts die hun churn zagen halveren met 90% van de leden actief.
Cursussen & uitdagingen
Maak je content nog sterker met uitstekende communityfuncties om een onweerstaanbare ervaring te creëren voor je leden.
Livestreamen
Met 1080p kwaliteit zie je er geweldig uit. En als de stream eindigt, kunnen je leden het feest meteen verder zetten in je community.
Coaching & workshops
Ga van 1:1-coaching naar groepservaringen die eenvoudiger verlopen en beter resultaat geven. Daarna kun je 1:1 als premium optie aanbieden.
Krachtige Profielen
Profielvelden geven je meer inzicht in je leden en wat ze nodig hebben. Daarna maakt onze people magic AI automatisch de connecties.
Plannen & betalingen
Er is een reden waarom Mighty meer $1M communities heeft dan elk ander platform. Verkoop losse ervaringen, abonnementen, bied promocoderings, termijnen en meer.
Betrek en heractiveer automatisch leden
Instantly guide your members to their next step, celebrate their progress, and reach out if they need a hand. Workflows make it happen without any extra work from you.
Jouw merk is groter dan een groepschat
Compromitteer niet op je visie—deze ondernemers, coaches, makers en bedrijven kozen voor Mighty en hebben daar nooit spijt van gehad.
Zie je deze cijfers nog niet—dat zou je kunnen zijn
Deze Mighty Pro Hosts hebben allemaal verschillende verhalen, met één gemene deler: “Had ik dit maar eerder gedaan.”
The Luckiest Club
Gemigreerd van een ander platform naar Mighty Pro en een toename van zes cijfers in omzet gezien, terwijl actieve maandelijkse leden naar 92% stegen.
ManTalks Alliance
Binnen 90 dagen na overstap naar Mighty Pro vanaf het Business Plan, groeiden de leden met 47% en werd de betrokkenheid hoger.
Biblical Mastery Academy
Nieuwe leden groeiden met 272% en actieve leden met 147% in het jaar na hun upgrade van het Growth Plan naar Mighty Pro.