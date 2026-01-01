Het Partnerprogramma is voor creators, ondernemers, consultants en bureaus die affiliatecommissies willen verdienen door Mighty te delen met hun publiek en samen te werken met een community van mensen. Het Mighty Certified Expert Programma is een trainings- en certificeringsprogramma voor degenen die diensten willen aanbieden om klanten te helpen bij het bouwen, op de markt brengen en beheren van hun community's op Mighty. Dit uitgebreide trainingsprogramma richt zich erop deze consultants te helpen het Mighty-platform en best practices voor het bouwen en laten groeien van community's onder de knie te krijgen. Als je geïnteresseerd bent om een Mighty Certified Expert te worden, kun je hier meer ontdekken over het programma.