Migratie
Niet alle communityplatformen zijn gelijk
We hebben de voor- en na-verhalen om het te bewijzen.Overstappen naar Mighty begint met een diep begrip van je bedrijf—niet door je door te schuiven naar een derde partij. Daarna stemmen we de juiste volgende stappen af om je in no-time te laten starten.
Gekozen tot #1 Community Platform op G2
Wat kun je overzetten naar Mighty?
We helpen je beslissen welke onderdelen je van je onderneming overzet—en waar je opnieuw begint.
Leden
We maken profielen aan voor je leden, en het enige wat ze hoeven te doen is accepteren en een nieuw wachtwoord instellen.
Inhoud
We kunnen jouw bestaande structuur en content afstemmen op wat mogelijk is op Mighty en het meenemen naar je nieuwe thuis.
Cursussen
Video-, tekst- of audiocursussen—we hebben ze allemaal gemigreerd. Je krijgt onbeperkte cursusopslag op Mighty.
Betalingen
We kunnen abonnementen, termijnen en eenmalige aankopen exact in kaart brengen. Ook kunnen we helpen met het integreren van een externe winkelwagenoplossing.
Je bent slechts één beslissing verwijderd van een heel ander bedrijf
Mighty is het enige platform met people magic. En people magic maakt al het verschil.
Hoe we samenwerken
Bij het aanvragen van een migratie vragen we vooraf om wat informatie. Waarom? Zo wordt vanaf dat moment alles afgestemd op jouw onderneming en doelen.
Ontdekking
Plan een gesprek met een team om je migratie te bespreken
We tonen een demo, waarna je vragen kunt stellen en meer ontdekt over wat mogelijk is. Ben je geïnteresseerd in een eigen app met branding? We bouwen zelfs een prototype voor je.
Tijdlijn + lancering
We verzorgen voor jou en je leden de makkelijkste, meest zorgeloze migratie
Jij zegt ja—en wij gaan aan het werk. We werken terug vanaf jouw ideale lanceerdatum. Je krijgt tussentijdse check-ins met onze design- en launchespecialisten.
Tijdlijn + lancering
We verzorgen voor jou en je leden de makkelijkste, meest zorgeloze migratie
Jij zegt ja—en wij gaan aan het werk. We werken terug vanaf jouw ideale lanceerdatum. Je krijgt tussentijdse check-ins met onze design- en launchespecialisten.
Doorlopende ondersteuning
We bereiden alles voor op nieuwe groei
Bij elk Mighty-abonnement kun je gebruikmaken van raamwerken en inzichten die je helpen te groeien. Op Mighty Pro krijg je toegang tot ons lidmaatschap, exclusieve tools en ondersteuning voor (her)lancering en groei.
We besteden je business niet uit aan een derde partij
We hebben interne teams, tools en processen. Zo verloopt een typische migratie�—maar we maken graag iets op maat als dat voor jouw business nodig is.
We exporteren je content en leden—en brengen je betalingen in kaart
Onze fans vinden het geweldig dat we content, leden en betalingen naadloos overzetten naar een nieuwe community op Mighty door het werk voor je te doen.
We exporteren je content en leden—en brengen je betalingen in kaart
Onze fans vinden het geweldig dat we content, leden en betalingen naadloos overzetten naar een nieuwe community op Mighty door het werk voor je te doen.
We ontwerpen samen jouw optimale inrichting, structuur & business
Op Mighty beginnen we met het matchen van je huidige configuratie. Daarna laten we je zien wat ALLEEN mogelijk is op Mighty en ontwerpen we samen een optimale set-up met exclusieve functies.
We ontwerpen samen jouw optimale inrichting, structuur & business
Op Mighty beginnen we met het matchen van je huidige configuratie. Daarna laten we je zien wat ALLEEN mogelijk is op Mighty en ontwerpen we samen een optimale set-up met exclusieve functies.
Leden claimen hun profiel
En je leden? Zij krijgen een profielpagina die al voor hen is ingesteld. Ze hoeven alleen hun wachtwoord te kiezen om deze te claimen.
Leden claimen hun profiel
En je leden? Zij krijgen een profielpagina die al voor hen is ingesteld. Ze hoeven alleen hun wachtwoord te kiezen om deze te claimen.
We gebruiken een bewezen stappenplan om de overstap af te ronden
We hebben duizenden cursussen, communities en uitdagingen verhuisd, net als die van jou. We hebben een bewezen stappenplan zodat je actieve betalende leden mee overstappen.
We gebruiken een bewezen stappenplan om de overstap af te ronden
We hebben duizenden cursussen, communities en uitdagingen verhuisd, net als die van jou. We hebben een bewezen stappenplan zodat je actieve betalende leden mee overstappen.
“Ik wou dat ik eerder was overgestapt.”
Wacht niet om je content, community en zelfvertrouwen te versterken.
Wat zou Mighty voor jouw bedrijf kunnen betekenen?
We hebben duizenden leden en miljoenen dollars van deze platforms gemigreerd—laat weten waar je nu zit en we laten precies zien waar je naartoe kunt.
Veelgestelde vragen
Waarom stappen mensen over naar Mighty vanaf andere platforms?
Hoe lang duurt een migratie meestal?
Wat kost het migratieproces?
Ik weet niet zeker of ik mijn betalingen wil verplaatsen naar Mighty. Zijn er opties?
Ik wil dingen aanpassen als ik overstap naar Mighty. Kun je helpen?
Hoe beheer je de beveiliging van mijn ledendata? En mijn data?
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