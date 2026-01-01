Hoe beheer je de beveiliging van mijn ledendata? En mijn data?

Ons team neemt jouw bedrijf en de gegevens van je leden serieus—daarom besteden we jouw migratie niet uit. We zorgen dat alle betaalgegevens van leden veilig en volgens PCI-standaarden worden overgezet. Alles wordt gedurende het proces versleuteld en getokenized, en ons team ziet geen creditcardgegevens.

En de beveiliging stopt niet als je helemaal over bent—Mighty zelf voldoet aan SOC-2.