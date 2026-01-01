Mighty vs. Circle
$650M aan Host-inkomsten in het afgelopen jaar. Circle? $250M.Mighty is gebouwd om je impact en omzet te bezorgen. Circle is gebouwd om er "compleet" uit te zien.
Mighty behaalt superieure resultaten
Echte community's. Echte relaties. Echte opbrengst. Echte resultaten.
Hoe Mighty jou betere resultaten oplevert
Waarom Circle-community’s onderpresteren
Mighty heeft in het afgelopen jaar $650M aan community-inkomsten mogelijk gemaakt. Meer dan 2x zoveel als wat Circle rapporteert. Helaas zien we, wanneer creators overstappen van Circle naar Mighty, telkens dezelfde 3 consistente fouten.
Reken te weinig
Circle mist de strategie, data of support om hun creators juist te laten rekenen.Op Mighty is de gemiddelde prijs van een betaalde community $48/mnd of $500+/jaar. Daarom hebben onze Hosts het afgelopen jaar $650M verdiend.
Verkoop toegang, geen relaties
Circle is ontworpen om toegang tot content te bieden. Mighty is gebouwd voor lid-tot-lid relaties.Wij kunnen met 93% nauwkeurigheid voorspellen of een community slaagt op basis van deze relaties. Daarom bestaat 84% van de Mighty-activiteiten uit door leden geleide activiteiten, tegenover 20% bij Circle.
Bouw met complexiteit
De interface van Circle vraagt om complexiteit en kosten later. Je hebt meer Ruimtes nodig – en Circle rekent voor elke Ruimte.Mighty is ontworpen om eenvoudig te beginnen en meerdere proposities op te schalen met kracht en flexibiliteit – zonder groei of opbrengst op te offeren.
De resultaten op Mighty spreken voor zich.
$650M
Host-verdiensten vs. $250M op Circle
84%
Leden-geleide activiteit vs. 20% van Circle
59%
van de leden keert wekelijks terug, Circle rapporteert dit niet
80%
Jaarlijkse omzetretentie, Circle rapporteert dit niet
Mighty bouwt superieure software
Mighty vs. Circle Mobiele Apps
Mighty doet wekelijks app-updates. Circle niet.
Op Mighty vindt meer dan 60% van alle activiteit plaats via mobiel. Circle biedt een web wrapper. Mighty levert échte iOS- en Android-apps op de begelschermen van je leden. Dat is het verschil tussen een bladwijzer en een gewoonte.
Mighty brengt wekelijks releases uit
Mighty levert wekelijkse updates voor onze primaire Mighty iOS- en Android-apps en Mighty Pro Merkapps.
Circle niet
Circle brengt ongeveer 12 updates per jaar uit voor hun hoofd-app. Voor CirclePlus zijn er verschillende community's die al meer dan een jaar geen app-update hebben gehad.
Mighty vs. Circle Release-snelheid
Mighty heeft 111+ functies gelanceerd in 2025
Wekelijkse app-updates en 111 nieuwe functies dit jaar, allemaal gefocust op wat ècht leidt tot betrokkenheid, groei en opbrengst.
Geloof niet alleen ons woord
Wat brengt superieure software? Leden die ervan houden
Mighty prijst voor jouw omzet, Circle prijst voor die van hen
Circle brengt kosten in rekening per Ruimte en optimaliseert voor hun eigen groei. Mighty optimaliseert voor die van jou. Neem gewoon 2 vergelijkbare plannen bij Circle en Mighty. Wie heeft het voordeel? Mighty.
Circle
Mighty
The Advantage
Prijs
$199/mnd
$179/mnd
Mighty bespaart je $240/jaar
Workflows
20/maand
Onbeperkt
Mighty ongelimiteerd
Bulkacties
20/maand
Onbeperkt
Mighty ongelimiteerd
Ruimtes
30
Onbeperkt
Mighty ongelimiteerd
Uren voor livestreamen
15
30
Mighty 2x meer
Mighty lost de moeilijkste problemen in de community op
Mighty zorgt voor échte betrokkenheid, groei en rendement voor jouw werk.
Circle bouwt om vinkjes te zetten. Mighty bouwt voor resultaten. Daarom groeit 78% van de Mighty community's via mond-tot-mondreclame van leden, en niet door meer e-mailmarketing. Daarom gaan Hosts na hun overstap naar Mighty van 80% verloop naar 80% retentie. Daarom verdienen Mighty Hosts $650M, terwijl Circle Hosts $250M verdienen.Resultaten zoals bij Mighty behalen vereist een missie om de moeilijkste community-uitdagingen op te lossen.Circle voegt functies toe. Mighty levert resultaat.
Superieure resultaten. Superieure software. Een visie voor wat komen gaat.
Mighty helpt je niet alleen een community te bouwen. We helpen je een bloeiend bedrijf op te bouwen.Het platform dat zorgt voor $650M aan Host-inkomsten. Een strategie ondersteund door 8 jaar aan exclusieve data. De visie om de lastigste problemen van een community op te lossen.We hebben je er graag bij op Mighty.
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