Je nieuwsbrief heeft een volgende stap nodig
Geef je publiek een thuis met community, cursussen en evenementen. Mighty maakt het eenvoudig—wij zijn het enige communityplatform met een native Kit-integratie.
Synchroniseer naadloos met Kit
Je kunt je leden en Tags synchroniseren met Kit en content en ledenprofielen vanuit je community op Mighty in je e-mails plaatsen.
Synchroniseer naadloos met Kit
Je kunt je leden en Tags synchroniseren met Kit en content en ledenprofielen vanuit je community op Mighty in je e-mails plaatsen.
Jouw idee verdient meer dan een inbox
Evenementen, cursussen, challenges, groepschats—matching tatoeages? Er kunnen wilde en prachtige dingen gebeuren als je abonnees leden worden.
Welkom
Leden
Activiteitenfeed
Chat
Cursussen
Evenementen
Livestreamen
Betalingen
Wat is 300% lucratiever (en 100% leuker)?
$48/maand is de gemiddelde prijs voor een lidmaatschap op Mighty, vergeleken met $11/maand voor een betaalde nieuwsbrief.Zelfde publiek. Grotere impact. Betere sfeer.
Het is leuk en snel om te testen
Vertel ons gewoon iets over je abonnees en wij helpen je met het opzetten van de basis.Van daaruit kun je het aanpassen en je Kit-account koppelen. Geen custom code of developer nodig.
Het is leuk en snel om te testen
Vertel ons gewoon iets over je abonnees en wij helpen je met het opzetten van de basis.Van daaruit kun je het aanpassen en je Kit-account koppelen. Geen custom code of developer nodig.
Start je gratis proefperiode
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