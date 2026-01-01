Maak gebruik van strategieën en voortdurende ondersteuning
Vind een gecertificeerd Mighty Expert
Of je nu een nieuwe community start of een bestaande opschaalt, deze experts kunnen helpen met strategie, implementatie, marketing en beheer. Ze zijn onafhankelijk, maar al onze uitgelichte experts hebben een live, fysieke training gevolgd met het Mighty-team.
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Communitystrategie
Of je nu een community wilt starten of je strategie wilt herzien, Mighty Certified Experts kunnen je helpen met planning en ontwerp, monetization, inzicht in operations, testen, ideale ledeninterviews en meer.
Cursusaanmaak
Voor wie denkt aan het lanceren van een cursus of bestaande cursussen wil verbeteren, kunnen gecertificeerde experts helpen bij cursus- en contentstrategie, ontwikkeling en alles daar tussenin!
Technische Operaties
Als je wel visionair bent, maar niet technisch, of als je gewoon steun of een andere mening zoekt, is deze dienst ideaal voor jou. Technische operatie omvat integraties (denk aan: live events, CRM/email/andere platformen), advies over tech stack, betaalplatforms opzetten en meer!
Marketing & Lancering
Marketing- en lanceringsdiensten bieden een breed scala aan ondersteuning om jouw bedrijf te lanceren en te laten groeien. Dit kan e-mailmarketing, SMS-ondersteuning, SEO, betaalde advertenties, organische groeistrategieën, merkstem, landingspagina- of website-strategie en veel meer omvatten!
Community Setup
From platform migration, to workflow setup, navigation, customization, subscription setup, and team access, our Mighty Certified Experts have gone through live training to support you with all things community setup.
Doorlopend community management
Op zoek naar ondersteuning bij community management? Doorlopende community management-diensten zijn gemaakt voor hosts die voortdurende ondersteuning willen. Zeg hallo tegen meer tijd voor jezelf!
Groei & Retentie
Levert je community niet de resultaten op waar je op hoopte? Of wil je doorgroeien naar het volgende niveau? Groei- en retentieservices ondersteunen je bij community-optimalisatie, analytics, betrokkenheids- en retentiestrategieën en wervingsstrategieën voor nieuwe leden.
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