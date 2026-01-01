Word gecertificeerd
Word een Mighty Certified Expert
Community's bouwen is de business van de toekomst.Dit uitgebreide certificeringsprogramma op locatie is jouw kans om praktische vaardigheden op te bouwen en de kunst en wetenschap van Community Design™ onder de knie te krijgen.
Live trainingssessie
Flexibele opleidingsmogelijkheden
We hosten onze live, in-person training een paar keer per jaar. (Ons eerste event was 4-5 juni in Minneapolis.)Meld je vandaag aan om op de lijst te komen voor de volgende kans.
Beheers geavanceerde platformfuncties en optimalisatiestrategieën
Leer bewezen community-building raamwerken
Netwerk met mede-professionals en het Mighty-team
Rond je certificeringseisen persoonlijk af
Leer hoe je jouw adviesbureau lanceert of laat groeien
Live trainingssessie
Flexibele opleidingsmogelijkheden
We hosten onze live, in-person training een paar keer per jaar. (Ons eerste event was 4-5 juni in Minneapolis.)Meld je vandaag aan om op de lijst te komen voor de volgende kans.
Beheers geavanceerde platformfuncties en optimalisatiestrategieën
Leer bewezen community-building raamwerken
Netwerk met mede-professionals en het Mighty-team
Rond je certificeringseisen persoonlijk af
Leer hoe je jouw adviesbureau lanceert of laat groeien
Jouw Expertinstructeurs
Leer van het team achter de meeste $1M+ communities
Jouw Certificeringstraject
Jouw pad om Mighty Certified Expert te worden bestaat uit uitgebreide digitale en fysieke trainingen die gericht zijn op zowel diepgaande platformexpertise als bewezen bedrijfsstrategieën, samen met toegang tot een community van andere experts.
Mighty Platform Mastery
Voordat we live samenkomen, leer jij het platform van binnen en van buiten kennen.Training Digitale ProductenGa aan de slag met onze A tot Z Product Cursus, digitaal en asynchroon geleverd. Je maakt een paar toetsen om je kennis te testen.Start Capstone-projectZodra je de training hebt afgerond, begin je aan je eindproject om je nieuwe kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen.Ontmoet andere expertsOntmoet andere experts in de Expert Community en leer je cohort kennen voorafgaand aan de training op locatie.
In-person trainingscurriculum
Samen doen we geavanceerde community- en businessstrategieën in een workshop.
Leer de bewezen frameworks voor het opbouwen van boeiende, winstgevende communities die leden keer op keer laten terugkomen. Je beheerst de psychologie van communitybetrokkenheid en ontdekt hoe je duurzame verdienmodellen creëert.
Leer hoe je Mighty’s AI-tools en andere hulpmiddelen gebruikt om 24/7 hulp te krijgen bij communitydesign en strategie. Zo kun je de vier principes van een winnende community elke keer toepassen.
Kijk mee achter de schermen van een aantal van onze meest succesvolle communities en leer hoe we ze hebben opgezet en geoptimaliseerd.
Vertrek met een visie voor wat eraan komt op Mighty en het vertrouwen dat je klanten vandaag—en morgen—een geweldig platform zullen hebben.
Nadat je gecertificeerd bent
De ondersteuning en kansen blijven komen, lang nadat je eerste training voorbij is.
Je krijgt toegang tot een geheime groep in Mighty Community alleen voor onze Mighty Certified professionals. Hier blijf je op de hoogte, deel je successen en uitdagingen en test je nieuwe functies uit.
We zetten jouw expertise en achtergrond in de schijnwerpers op onze Mighty Certified experts-pagina—zodat mensen je makkelijk kunnen vinden. We sturen ook doorverwijzingen jouw kant op.
Je krijgt een affiliatelink en de kans om commissie te verdienen op nieuwe Hosts die je naar ons platform, events en trainingen brengt.
Je krijgt toegang tot een geheime groep in Mighty Community alleen voor onze Mighty Certified professionals. Hier blijf je op de hoogte, deel je successen en uitdagingen en test je nieuwe functies uit.
We zetten jouw expertise en achtergrond in de schijnwerpers op onze Mighty Certified experts-pagina—zodat mensen je makkelijk kunnen vinden. We sturen ook doorverwijzingen jouw kant op.
Je krijgt een affiliatelink en de kans om commissie te verdienen op nieuwe Hosts die je naar ons platform, events en trainingen brengt.
Wie kan zich aanmelden?
Zet je expertise om in een bloeiend consultancybedrijf waarmee je anderen helpt om $1M+ communities te bouwen op Mighty.
Experienced professionals with a proven track record in community building, digital marketing, or online business.
Passionate advocates who believe communities are the business of the future (and want to help others build theirs!)
Dedicated individuals who are ready to show up in-person to learn advanced techniques and network with us.
Geïnteresseerd om Mighty Gecertificeerd Expert te worden?
Meld je vandaag aan voor de lijst voor toekomstige live trainingen.
Veelgestelde vragen
Wat kost het om Mighty Certified Expert te worden?
Kan ik beloond worden voor het doorverwijzen van klanten naar Mighty als Expert?
Welke andere middelen zijn beschikbaar voor mij als Mighty Certified Expert?
Ik werk bij een bureau met meerdere teamleden. Kan ons bureau gecertificeerd worden of moet elk teamlid individueel de training volgen?
Wat als ik niet word geaccepteerd?
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