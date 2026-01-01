Mighty Platform Mastery

Voordat we live samenkomen, leer jij het platform van binnen en van buiten kennen.Training Digitale ProductenGa aan de slag met onze A tot Z Product Cursus, digitaal en asynchroon geleverd. Je maakt een paar toetsen om je kennis te testen.Start Capstone-projectZodra je de training hebt afgerond, begin je aan je eindproject om je nieuwe kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen.Ontmoet andere expertsOntmoet andere experts in de Expert Community en leer je cohort kennen voorafgaand aan de training op locatie.