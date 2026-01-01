Bouw een community die zo waardevol is dat je er geld voor kunt vragen.
Start je gratis proefperiode bij Mighty en krijg Community Design™ er gratis bij—het is het exacte draaiboek achter de $650M aan inkomsten uit community, cursussen en events.
Bouw een community die zo waardevol is dat je er geld voor kunt vragen.
Start je gratis proefperiode bij Mighty en krijg Community Design™ er gratis bij—het is het exacte draaiboek achter de $650M aan inkomsten uit community, cursussen en events.
Strategie ontmoet software
Community Design werkt.
Community Design is het raamwerk achter de meest succesvolle communities van Mighty.
$650M aan community-inkomsten in het afgelopen jaar
Hosts verdienen 5,7x meer dan op andere platformen
84% van de activiteit is van lid-tot-lid
Krijg Community Design bij je gratis proefperiode
14 dagen. Geen creditcard nodig.
Community Design is een gecertificeerde hit
Wat zit er in Community Design?
Setup. De meeste communities falen omdat ze dit onderdeel overslaan. Community Design laat je de absoluut makkelijkste manier zien om een community op te bouwen waar mensen voor willen betalen.
Product. Community Design laat je precies zien wat er in je lidmaatschap of Cursus zit. Zet het goed op en je leden creëren de waarde voor elkaar.
Mensen. Community Design laat je zien hoe je van je contacten ambassadeurs maakt en je eerste 10 oprichtende leden samenbrengt—geen publiek vereist.
Start rommelig.
Schets op een servet? Gedachte onder de douche? Halfbakken voorgevoel? Dat is genoeg. AI Cohost zet het om in een gepersonaliseerd Community Design plan.
Start je gratis proefperiode
14 dagen. Geen creditcard nodig.