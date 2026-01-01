Word onderdeel van iets dat het bouwen waard is
We zijn een volledig remote bedrijf met snelle groei en meer dan 150 medewerkers. De toekomst is interessanter als we hem samen beleven. Stap aan boord—en we vertrekken. 🚀
Onze missie is onze motivatie
We pakken lastige technische problemen én nog uitdagendere gebruikservaringen aan om het gouden tijdperk van communities in te luiden.
Onze overeenkomsten
We geloven in het maken en nakomen van afspraken tussen jou, je collega's, je manager, je squad en het bedrijf.
We zijn ieder als individu verantwoordelijk voor het communiceren wat we nodig hebben om ons beste werk te leveren met onze managers, collega’s en squads.
We verwachten dat mensen risico’s nemen, leren van zowel successen als beslissingen die niet goed uitpakken.
We respecteren ideeën, niet status. We nemen de beste ideeën van elkaar over om de kwaliteit van onze collectieve beslissingen te verhogen.
We omarmen verandering via een proces van observeren, oriënteren, beslissen en handelen—en herhalen deze cyclus steeds opnieuw (dat heet de OODA-loop).
We kiezen voor snelle, open en tweezijdige communicatie om de beste, meest goed geïnformeerde beslissingen te nemen.
We verwachten van individuen dat ze beslissingen nemen met input en ideeën van hun teams, squads en collega’s (de beslisser is het direct verantwoordelijke individu, of DRI).
Door deze afspraken streven we ernaar om als team met eer en plezier te winnen.
"Mighty Networks is bijzonder. Ik heb mijn nieuwsgierigheid gevolgd, uitdagende technische projecten aangepakt en iedere dag bijgedragen aan de groei van het bedrijf. In korte tijd ben ik enorm gegroeid en nu leid ik een belangrijk engineeringteam."
We zoeken niet alleen een culturele match, maar een culturele aanvulling
Om als team slimmer en sterker te worden, willen we geen mensen die alleen passen bij onze cultuur, maar mensen die eraan toevoegen. Jouw unieke achtergrond, perspectief en ervaring zijn cruciaal voor ons succes. We staan voor je klaar.
”Mighty Networks is anders. Onze missie is belangrijk, onze klanten zijn geweldig en dit team is positief, ondersteunend en bovenal–leuk.”
Open vacatures
We nemen uitzonderlijke mensen aan — niet voor een cv, maar voor hun gedrevenheid. Hier zijn we op dit moment aan het groeien.
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