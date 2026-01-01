Explore Plan-details
Merkapps en services
Vind het juiste niveau van samenwerking voor je community, cursussen en merkapps.
Jouw merkapps — iOS, Android, website en App Store-vermeldingen
App-investering
Wekelijkse app-updates — consumententrends, functies voor leden, omzetfuncties, platformupdates, prestaties
App-provisioning
Voorrang bij support — word altijd als eerste geholpen
Community Design™ — Strategie voor engagement, omzet en groei
Doorlopende teamtraining
Mighty Premier-lidmaatschap — wekelijkse productsessies & workshops voor groeistrategie
Mighty Cohost — Jouw AI-assistent
Inbegrepen — bouwt Ruimtes, stelt plannen in, verstuurt aankondigingen en beheert leden
Jouw productarchitectuur
Ruimtes
Onbeperkt — geen limiet naarmate je community groeit
Functies
Onbeperkt
Workflows
Onbeperkt
Profielvelden
Onbeperkt
API's
Headless API + MCP, gebouwd op GraphQL — bouw je eigen aangepaste web- en app-ervaringen
Migratie
Inhoud
75 Cursuslessen, 75 video's, 75 extra assets
Leden
Overdrachten van leden inbegrepen
Betalingen
Betalingsupdates via een aanvraagprocedure
Livestreaming & opslag
Livestream-uren/maand
50 uur (koop er op elk moment meer bij)
Opslag
3TB (koop er op elk moment meer bij)
Transactiekosten
Webtransacties
0,5%
iOS in-app aankopen
Verwerkt via Apple In-App Purchase; Mighty rekent geen extra kosten. Het exacte tarief hangt af van je deelname aan het App Store Small Business Program van Apple.
À la carte aan te schaffen, bovenop elk plan:
App-assets
Basis
App-icoon
Opstartscherm
App Store-preview voor Apple App Store en Google Play Store — tot 5 afbeeldingen
Premium
App-icoon
Opstartscherm
App Store-preview — premium designsjablonen, tot 7 afbeeldingen
Marketingassets — compilatie van app-schermen voor marketing of landingspagina's
Meerdere revisierondes, vaste Art Director en Senior Designer
Community-assets
Basis
Communitykleuren, communitylogo, algemene header, primaire community-afbeelding
Ruimte-logo's, banners en primaire afbeeldingen — tot 10 van elk
Headerafbeelding voor landingspagina
Direct in Mighty Cohost AI te plaatsen om automatisch in te vullen
Premium
Communitykleuren, communitylogo, algemene header, primaire community-afbeelding
Ruimte-logo's, banners en primaire afbeeldingen — tot 20 van elk
Headerafbeelding voor de landingspagina, plus 2 body-afbeeldingen voor de landingspagina
Maximaal 3 ontwerprichtingen, live besproken met een Art Director
Doorlopend community management
Een Community Design™-plan op maat
Wekelijkse meetings met een senior communitystrateeg en communitymanager
Dagelijks communitybeheer onder toezicht van ons volledige team
Minimale looptijd van 3 maanden
Starten-services
Positionering en architectuur van de community
Engagementplan
Je bestaande aanbiedingen en programma's in kaart brengen
Migratie van je bestaande content, leden en betalingen
Ontwikkeling van functies op maat met behulp van onze GraphQL-API's
Een nieuw aanbod of nieuwe onderneming starten
Minimale looptijd van 3 maanden
Aanvullende servicepakketten
Offertes op maat voor eenmalige hulp bij Creatie & Design, Groei & Funnels, Engagement & Retentie, en Prijzen & Conversie
Niet inbegrepen bij enig plan: verzending van marketing-e-mails, uitvoering van social media of beheer van betaalde advertenties. Heb je vragen over welk plan het beste bij je past? Neem dan contact op met je contactpersoon bij Mighty.
Start je gratis proefperiode
14 dagen. Geen creditcard nodig.