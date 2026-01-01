Geen generieke AI

AI gebouwd om communitybedrijven te laten groeien

De meeste platforms plakken er AI aan vast om een vinkje te kunnen zetten. Wij hebben AI Cohost getraind op Community Design™ — de strategie achter $650M aan community-inkomsten. Getraind met 8 jaar aan kennis over wat wel (en niet) werkt; de AI Cohost beantwoordt niet alleen maar je vragen.AI Cohost laat je subtiel weten als je te laag prijst. Het markeert wanneer je aanbod te ingewikkeld is. Het deelt de exacte groeifunnels die nu werken—en hoe dit alles past bij jouw unieke idee.