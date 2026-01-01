Het community-platform dat resultaat levert
Community. Cursus. Events. $650M verdiend op Mighty in het afgelopen jaar.
Familie & Relaties
$14,2M
ARR
Een relatie-community groeide naar 100.000 leden met een Community Design-lidmaatschap.
Geloof & Spiritualiteit
$230K
ARR
Een geloofsverkenningslidmaatschap veranderde 159K social volgers in een bloeiende community, waarbij 40% van de leden actief bijdraagt.
Echte mensen.
Lifestyle & Hobby's
$8,4M
ARR
Een online kunstacademie groeide naar meer dan 50.000 studenten, die 152.000 bijdragen per maand genereren.
Gezondheid & Welzijn
$2,9M
ARR
Een fitness-community voor mannen boven de 40 gaf de mobiele app-activiteit op Mighty een boost van 450%.
Echte resultaten.
Entertainment & Fanclubs
$515K
ARR
De fan-community van een horror-YouTuber behaalde 1,2 miljoen bijdragen en een retentie van 93% met slechts 4.500 leden.
Ondernemerschap
$600K
ARR
Een startup-hub uit DC schaalde in slechts 3 maanden op naar $600K met gelaagde lidmaatschappen variërend van $48/mnd tot $2.500.
Carrière
$232K
ARR
Een logopedist verenigde 70 afzonderlijke tools in één platform voor 13.000 leden.
Echte mensen.
Financiën
$3M
ARR
Een personal finance-community consolideerde het complete educatie-ecosysteem op één platform, en groeide naar meer dan 11.000 betalende leden.
Maatschappelijke Impact
$1,46M
ARR
Een non-profit community voor nuchterheid verliet Facebook en houdt nu 82% van de leden maandelijks actief, waarbij vrijwilligers elke nieuwkomer verwelkomen.
Persoonlijke Ontwikkeling
$700K
ARR
Een life-coachingbedrijf bracht zijn zakelijke, spirituele en voedingsprogramma's samen in één app en genereert daarmee maandelijks 20.000+ bijdragen.
Echte resultaten.
$650M
Host-inkomsten in het afgelopen jaar
$48
Gemiddelde maandprijs van lidmaatschappen verkocht door onze Hosts
84%
leden-geleide activiteit vs. 20% voor andere platforms
60%
meer ledenactiviteit op native mobiele apps t.o.v. andere platforms
Bouw een community waar mensen van houden
Wij noemen onze klanten Hosts—omdat je niet alleen content creëert op Mighty, maar mensen samenbrengt.Het Mighty-verschil:
Community Design™ ons bewezen strategie-framework dat ons product en AI aanstuurt.
Native mobiele apps die je nergens anders zult vinden.
Lidbetrokkenheid die andere platforms overtreft.
Bewijs
Echte cijfers van echte mensen.
Bouw een community waar mensen naar terugkeren
Je leden consumeren niet zomaar content op Mighty. Ze ontmoeten elkaar, bouwen relaties op en keren elke week terug.
Community Design™
Het raamwerk achter de $650M: je ideale lid, maandelijkse thema's, wekelijkse events, dagelijkse vragen. Nu beschikbaar als een AI Cohost, afgestemd op jouw doelen.
Native mobiele apps
Echte iOS- en Android-apps op het startscherm van je leden. Upgrade naar Merkapps en zet jouw naam in de App Store met Mighty Pro.
Betrokkenheid van leden
84% van de activiteit op Mighty wordt gecreëerd door leden met andere leden. 59% van de actieve leden keert wekelijks terug.
Jouw vragen beantwoord
Met $650M aan Host-resultaten is dit wat er op dit moment werkt.
Begin met een betaalde challenge — zonder de belofte van meer.
Reken $19-$49 voor een 7- of 30-daagse challenge met één doel dat je leden kunnen behalen. Met slechts 10 mensen weet je of je idee werkt.
91% van onze topverdieners is op deze manier begonnen.
Onze noordster is 1 persoon, minder dan 1 uur per dag.
With Community Design™ and the right workflows, Mighty handles onboarding, recognition, and re-engagement for you.
Jij focust op je leden. Het platform doet de rest.
Ja. Migratie is gratis voor elk plan.
Gemigreerde communities hebben een retentie van 81-100% in hun eerste jaar. Zodra je leden elkaar echt kunnen vinden, blijven ze.
Begin met een betaalde challenge — zonder de belofte van meer.
Reken $19-$49 voor een 7- of 30-daagse challenge met één doel dat je leden kunnen behalen. Met slechts 10 mensen weet je of je idee werkt.
91% van onze topverdieners is op deze manier begonnen.
Onze noordster is 1 persoon, minder dan 1 uur per dag.
With Community Design™ and the right workflows, Mighty handles onboarding, recognition, and re-engagement for you.
Jij focust op je leden. Het platform doet de rest.
Ja. Migratie is gratis voor elk plan.
Gemigreerde communities hebben een retentie van 81-100% in hun eerste jaar. Zodra je leden elkaar echt kunnen vinden, blijven ze.
Start je gratis proefperiode
14 dagen. Geen creditcard nodig
Alles wat je nodig hebt om een betaalde community of cursus te lanceren
AI Cohost om je te helpen een aanbod te ontwerpen ter waarde van $48/maand
Start je gratis proefperiode
14 dagen. Geen creditcard nodig.