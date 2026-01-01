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Mighty è progettato per aiutare le persone a raggiungere obiettivi ambiziosi e risultati incredibili, insieme. Siamo orgogliosi di collaborare con Workvivo e di accogliere le aziende che migrano da Workplace.
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Progettato per la community, non solo per la comunicazione
Vuoi che i tuoi dipendenti interagiscano davvero tra loro, non solo con i tuoi annunci? Questa potrebbe essere la tua nuova casa.
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Documenti di onboarding? Video di formazione? Tienili organizzati in uno spazio corsi e traccia il processo dei tuoi dipendenti. Puoi anche interrogarli sul materiale.
Chat rapide per un lavoro remoto efficiente
Perché aspettare una risposta via email quando puoi semplicemente cercare il 👍 sulla chat? Puoi creare più canali chat per la comunicazione in tempo reale.
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I tuoi dipendenti possono tenersi in contatto facilmente in movimento tramite l'app di Mighty. Oppure, se desideri la tua app brandizzata? Puoi contattarci in chat per parlare di Mighty Pro.
Perché Mighty?
Meta ha scelto Workvivo come piattaforma di migrazione per i loro clienti Workplace.A sua volta, Workvivo ha cercato un partner per supportare le aziende che sarebbero servite meglio da una piattaforma per community.Mighty è stata la loro prima scelta. È per questo che ora sei qui 👋.
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