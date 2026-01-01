Profitto e tranquillità
Mighty Pro include i servizi e il supporto necessari per lanciare e scalare. Trattiamo la tua azienda come la nostra—perché lo è.
Abbiamo lavorato con molti partner. Voi siete stati i migliori.
Servizi Mighty Pro
Non devi fare tutto da solo per realizzare i tuoi sogni
Abbiamo i professionisti e i processi per costruire e aiutarti a scalare la tua visione.
Migrazione
Non devi ricominciare da capo
Devi solo iniziare da qui. Porteremo tutto ciò che ti occorre per far sentire la tua nuova casa davvero casa—per te e per i tuoi membri.
Membri
Corsi & contenuti
Pagamenti
Strategia Aziendale
La nostra playbook funziona—facciamola diventare tua
Con gli ultimi insight da oltre 450 business a 6 e 7 cifre, creeremo per te un Community Design™ Plan basato su ciò che funziona davvero.
Tattiche di engagement guidate dai dati
Un'esperienza di onboarding personalizzata per i membri
Un piano di lancio personalizzato
Strategia Aziendale
La nostra playbook funziona—facciamola diventare tua
Con gli ultimi insight da oltre 450 business a 6 e 7 cifre, creeremo per te un Community Design™ Plan basato su ciò che funziona davvero.
Tattiche di engagement guidate dai dati
Un'esperienza di onboarding personalizzata per i membri
Un piano di lancio personalizzato
Configurazione & Design
App pronte per il trasferimento
Ti aiuteremo a dare vita al tuo brand e ad impostare le funzioni e la struttura che servono per creare un’esperienza completamente brandizzata e incredibile per i tuoi membri.
Configurazione della community con gli spazi iniziali
Branding della community e degli app store
Feature & workflow configuration
Abbonamento Mighty Pro
Benvenuto nel cerchio interno
La nostra membership Mighty Pro è il luogo dove puoi connetterti con altri Host e ricevere formazione e workshop aggiornati sulle nuove feature e insight strategici.
Invita tutto il tuo team
Accedi a formazione e anteprime esclusive della piattaforma
Unisciti a un mastermind strategico settimanale
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Raramente le aziende rispettano davvero gli standard "guanto bianco" che promettono. Voi avete superato ogni aspettativa.
Sembrerai professionale—senza sforzi aggiuntivi
I nostri designer di livello mondiale creeranno splash screen, icone app, schermate per App Store & Google Play e grafiche per la community.
Hello Rentals
The Home Edit
Durability Academy
Doodles
Kinderdolmetscher-Club
Main Street Pros
Benevity
Il supporto che ci avete dato finora è incredibile. Sono impressionato da quanto lo rendete facile.
Statistiche che ti aiutano ad agire
Mighty Pro include i Mighty Pro Insights™, profondi e dettagliati, oltre a dati extra che possiamo inviare automaticamente a chiunque nel tuo team.
Parla con le Vendite
Come possiamo aiutarti?
Parliamo della timeline di lancio e di come possiamo impostarti e renderti operativo in 4-6 settimane o meno.
Parleremo della tua migrazione
Dettaglieremo i nostri servizi inclusi
Ti porteremo all’interno delle app Mighty Pro
Prenota una chiamata commerciale
Parla con il nostro team per capire se le app brandizzate e i nostri servizi fanno al caso tuo