Cresci 4 volte più veloce con le tue app brandizzate
I numeri su Mighty Pro parlano da soli. E anche i tuoi membri lo faranno.
App con brand
Corsi
Live streaming 1080p
Community
Pagamenti
Siamo passati da 10.000$ a 50.000$ di MRR al mese dopo il passaggio a Mighty Pro.
Calcolatore di Profitto
Unisciti al club dei lanci da $250.000
Le tue app brandizzate sono più facili da lanciare, pubblicizzare, far scoprire e condividere. È un’esperienza premium che ripaga.
il tuo potenziale di ricavo
$490,000
Entrate annuali da 500 membri a $48/mese*
Mighty Pro Basic
$17,000/anno
Le tue app mobile native brandizzate
Audit del design dell'app e aggiornamenti settimanali sulle performance
Migrazione gratuita
*I Piani Mighty Pro generano una media di $490.000/anno. Questa è un'offerta rappresentativa. Nessuna garanzia di risultati.
Mighty Pro ha funzionato perfettamente per noi. Se hai paura di trasferirti—ne vale assolutamente la pena.
Immagina di poter dire "scarica la mia app"
Quella singola frase potrebbe cambiare la traiettoria del tuo business. Basta chiedere agli Host Mighty Pro che hanno visto dimezzarsi l'abbandono con il 90% dei membri coinvolti.
Corsi & sfide
Completa i tuoi contenuti con funzionalità di community eccezionali per creare un'esperienza davvero coinvolgente per i tuoi membri.
Live streaming
Con una qualità 1080p avrai un aspetto fantastico. E quando termina la diretta, i tuoi membri possono continuare la festa direttamente nella community.
Coaching & Workshop
Passa dal coaching 1:1 a esperienze di gruppo più facili da gestire e con risultati migliori. Poi potrai offrire il 1:1 a un prezzo più premium.
Profili Potenti
I campi del profilo ti offrono una comprensione più profonda dei tuoi membri e delle loro esigenze. Poi, la nostra intelligenza artificiale people magic creerà automaticamente le connessioni.
Piani & Pagamenti
C'è una ragione se Mighty ha più community da $1M di qualsiasi altra piattaforma. Vendi esperienze singole, abbonamenti, offri codici promo, rate, e altro ancora.
Automatizza coinvolgimento e riattivazioni
Instantly guide your members to their next step, celebrate their progress, and reach out if they need a hand. Workflows make it happen without any extra work from you.
Il tuo brand è più grande di una chat di gruppo
Non scendere a compromessi con la tua visione—questi imprenditori, coach, creatori e aziende hanno scelto Mighty e non sono più tornati indietro.
Se non vedi questi numeri—potresti farlo
Questi Host di Mighty Pro hanno tutti storie diverse, con un ritornello comune: “Avrei voluto farlo prima.”
The Luckiest Club
Migrando da un'altra piattaforma a Mighty Pro, si è registrato un aumento di fatturato a 6 cifre e gli utenti attivi mensili sono saliti al 92%.
ManTalks Alliance
Aumentato i membri del 47% entro 90 giorni passando a Mighty Pro dal Business Plan, con maggior coinvolgimento.
Biblical Mastery Academy
I nuovi membri sono aumentati del 272% e i membri attivi del 147% nell’anno successivo al passaggio dal Growth Plan a Mighty Pro.