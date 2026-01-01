I crediti di Mighty sono inclusi ogni mese nel tuo piano. Li usi con Mighty Cohost e, da Momentum in su, per la connessione a Claude e ChatGPT (tramite MCP) e per gli strumenti che crei con le nostre API. La maggior parte degli Host non li usa mai tutti. Se li esaurisci, Cohost e le tue connessioni API ed MCP vengono messi in pausa finché i tuoi crediti non si rinnovano il mese successivo, oppure puoi aggiungerne altri in qualsiasi momento a $5 ogni 1.000 crediti. Ti avviseremo prima che si esauriscano.