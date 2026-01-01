Mighty Partner Program
Trasforma la community in opportunità
Costruisci entrate passive e ricorrenti come partner Mighty, guadagnando commissioni leader di settore e aiutando i creatori a scoprire la piattaforma che permette loro di creare community floride e profittevoli.
Costruisci con i migliori
Guadagna commissioni vitalizie del 30% su ogni referral—più vantaggi esclusivi, accesso anticipato a nuove funzionalità e unisciti a una community di partner top che stanno monetizzando grazie alla community.
Entrate vitalizie senza limiti
Guadagna una commissione del 30% su ogni persona che porti su Mighty—e continua a guadagnare finché rimangono. Nessun limite massimo. Nessuna restrizione. Nessuna data di scadenza. Un solo referral può pagarti per anni.
Accesso Partner Network
Connettiti con i migliori creatori e agenzie che collaborano con Mighty. Condividi strategie, celebra risultati e impara da chi sta guadagnando davvero condividendo Mighty con il suo pubblico.
Campagne Predefinite
Quando si tratta di marketing, abbiamo fatto il lavoro pesante per te. Scarica swipe file per post social, template email e grafiche d’impatto che convertono davvero. Copia, incolla e inizia a guadagnare!
Prodotto ad alta crescita
Sempre più creator stanno costruendo community da oltre 1M $ su Mighty rispetto a qualsiasi altro posto. Stiamo aggiungendo rapidamente nuove funzionalità (e migliorando quelle esistenti) che rendono ancora più facile per te consigliare e guadagnare.
Vantaggi VIP esclusivi
Dagli oggetti di partner brandizzati agli sconti unici per il tuo pubblico, i nostri partner accedono a una serie di vantaggi esclusivi che non sono aperti a tutti.
Plasma il Futuro di Mighty
Come partner, la tua voce conta e il tuo feedback ci aiuta a decidere cosa costruire dopo. Come partner, puoi vedere le nuove funzionalità prima di chiunque altro e aiutarci a scegliere le priorità.
Perché collaborare con Mighty?
Ecco perché i partner Mighty guadagnano di più e sono meno stressati:
Mighty Partner Program
Other Affiliate Programs
Potenziale di guadagno
30% di commissioni a vita che non scadono mai. Nessun limite o soglia. Un buon referral può pagarti per anni.
Pagamenti una tantum da 120 $ o commissioni basse del 10% con tetto annuo. Difficili da digerire e ancora più difficili da far crescere.
Eccellenza della piattaforma
Stai condividendo la piattaforma che alimenta più community da $1M di chiunque altro. I tuoi referral ti ringrazieranno.
Piattaforme basilari con funzionalità limitate, poca o nessuna innovazione e alto churn. I tuoi referral fanno fatica a crescere e spesso cambiano piattaforma.
Community & Supporto
Community di partner attiva con formazione, intuizioni tra pari e accesso diretto al nostro team. Ottieni il supporto di cui hai bisogno per avere successo.
Community deserte senza supporto. Sei da solo ed è difficile generare un reddito affiliato stabile.
Marketing Facile
Forniamo template, swipe file e grafiche pronte da condividere con il tuo pubblico. Concentrati ad aiutare gli altri, al marketing pensa Mighty.
Ricevi un link affiliato con un video generico da condividere. Devi fare tutto il resto da solo.
Vantaggi Partner
Accesso anticipato alle funzionalità, merch brandizzato, sconti esclusivi e altro. Hai il trattamento da vero partner.
Portali affiliati generici con risorse obsolete e nessun contatto personale. Sei solo un numero nel sistema.
Com’è essere partner?
Ecco la tua roadmap per il successo come Mighty Partner:
Invia la tua candidatura qui sotto e la valuteremo il prima possibile. Entro 10 giorni confermeremo la tua accettazione. Poi potrai iniziare a guadagnare subito.
Guadagnare è facile. Basta condividere il tuo link di checkout unico con il tuo pubblico per guadagnare il 30% di commissioni a vita per ogni persona invitata. Nessun limite.
Con commissioni a vita illimitate puoi creare una fonte di entrate redditizia solo con i tuoi referral. Un solo buon referral può valere anni.
Accedi a risorse, formazioni e materiali marketing pronti all’uso con accesso diretto al nostro team.
Fai networking, collabora e confronta strategie con i migliori affiliati, agenzie e consulenti di settore all’interno della nostra esclusiva community partner.
Domande frequenti
Risposte rapide alle tue domande sui Mighty Partners
Chi può diventare Mighty Partner?
Quanto dura la finestra di referral per guadagnare commissioni sulle vendite?
Come posso tracciare i miei referral e le commissioni sulle vendite generate dai referral?
E se ho domande o ho bisogno di aiuto?
In cosa si differenzia dalla Mighty Expert Certification?
Quali sono i termini e le condizioni del programma?
Sono disponibili materiali di formazione?
Posso promuovere utilizzando social media, email o annunci?
Mighty offre una prova gratuita di 14 giorni. Come posso guadagnare una commissione dopo il pagamento?
Inizia la tua prova gratuita
14 giorni. Nessuna carta di credito richiesta.