Certamente: ottimizzare ciò che hai è una parte fondamentale del processo. Mighty offre molte funzionalità che non trovi su altre piattaforme, come permettere ai tuoi membri di presentarsi a vicenda e avere materiali didattici e chat insieme nello stesso Spazio. La migrazione è il momento perfetto per reimmaginare ciò che è possibile. Lo faremo insieme a te.