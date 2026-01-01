Migrazione
Non tutte le piattaforme di community sono uguali
Abbiamo storie di prima e dopo a provarlo.Passare a Mighty inizia con una profonda comprensione del tuo business, senza rimpallarti a terzi. Poi ci allineeremo sui prossimi passi giusti per farti lanciare in men che non si dica.
Piattaforma Community N°1 su G2
Cosa puoi spostare su Mighty?
Ti aiuteremo a decidere quali elementi della tua attività portare—e dove iniziare da zero.
Membri
Creeremo i profili per i tuoi membri e tutto ciò che dovranno fare sarà accettarli e impostare una nuova password.
Contenuto
Possiamo mappare la tua struttura e i tuoi contenuti attuali su ciò che è possibile su Mighty e trasferirli nella tua nuova casa.
Corsi
Corsi video, testuali o audio: li abbiamo migrati tutti. Avrai spazio illimitato per i corsi su Mighty.
Pagamenti
Possiamo mappare esattamente abbonamenti, rate e acquisti una tantum. Possiamo anche aiutarti a integrare uno strumento di carrello esterno.
Sei a una decisione da un business completamente diverso
Mighty è l'unica piattaforma con la people magic. E la people magic fa tutta la differenza.
Come lavoreremo insieme
Quando fai richiesta di migrazione, chiediamo subito alcune informazioni. Perché? Così tutto sarà adattato alla tua attività e ai tuoi obiettivi.
Scoperta
Prenota una call con il team per esplorare la tua migrazione
Condivideremo una demo e potrai fare domande e scoprire cosa è possibile. Se sei interessato alla tua app a marchio, realizzeremo persino un prototipo personalizzato per te.
Timeline + Lancio
Prepareremo per te e i tuoi membri la migrazione più facile e senza drammi
Dici sì—e ci mettiamo al lavoro. Lavoreremo a ritroso dalla tua data di lancio perfetta. Avrai check-in lungo la strada con i nostri specialisti di design e lancio.
Timeline + Lancio
Prepareremo per te e i tuoi membri la migrazione più facile e senza drammi
Dici sì—e ci mettiamo al lavoro. Lavoreremo a ritroso dalla tua data di lancio perfetta. Avrai check-in lungo la strada con i nostri specialisti di design e lancio.
Supporto Continuativo
Prepareremo il terreno per una nuova crescita
Con ogni piano Mighty puoi accedere a framework e insight per aiutarti a crescere. Su Mighty Pro, puoi usufruire della membership, strumenti esclusivi e supporto per (ri)lanciarti e scalare.
Non esternalizziamo la tua attività a terzi
Abbiamo team, strumenti e processi interni. Ecco come si svolge una migrazione tipo—siamo sempre felici di fare qualcosa di personalizzato se la tua attività lo richiede.
Esportiamo i tuoi contenuti e membri—e mappiamo i tuoi pagamenti
I nostri fan adorano il fatto che trasferiamo contenuti, membri e pagamenti su una nuova community di Mighty senza interruzioni, facendo il lavoro per te.
Esportiamo i tuoi contenuti e membri—e mappiamo i tuoi pagamenti
I nostri fan adorano il fatto che trasferiamo contenuti, membri e pagamenti su una nuova community di Mighty senza interruzioni, facendo il lavoro per te.
Progettiamo insieme a te la configurazione, la struttura e il business ottimali
Su Mighty iniziamo replicando la tua configurazione attuale. Poi ti mostreremo ciò che è possibile SOLO su Mighty e progetteremo insieme un setup ottimale con funzionalità esclusive.
Progettiamo insieme a te la configurazione, la struttura e il business ottimali
Su Mighty iniziamo replicando la tua configurazione attuale. Poi ti mostreremo ciò che è possibile SOLO su Mighty e progetteremo insieme un setup ottimale con funzionalità esclusive.
I membri rivendicano i loro profili
E i tuoi membri? Avranno una pagina profilo già pronta: dovranno solo scegliere la password per attivarla.
I membri rivendicano i loro profili
E i tuoi membri? Avranno una pagina profilo già pronta: dovranno solo scegliere la password per attivarla.
Usiamo un playbook comprovato per finalizzare il passaggio
Abbiamo spostato migliaia di corsi, community e sfide proprio come la tua. Abbiamo una guida collaudata per far sì che i tuoi membri attivi e paganti effettuino la transizione.
Usiamo un playbook comprovato per finalizzare il passaggio
Abbiamo spostato migliaia di corsi, community e sfide proprio come la tua. Abbiamo una guida collaudata per far sì che i tuoi membri attivi e paganti effettuino la transizione.
“Avrei voluto trasferirmi prima.”
Non aspettare a potenziare contenuti, community e fiducia in te stesso.
Cosa potrebbe significare Mighty per il tuo business?
Abbiamo migrato migliaia di membri e milioni di dollari da queste piattaforme—facci sapere dove sei oggi e ti mostreremo esattamente dove puoi arrivare.
Domande frequenti
Perché le persone si spostano su Mighty da altre piattaforme?
Quanto tempo richiede in genere una migrazione?
Quanto costa il processo di migrazione?
Non sono sicuro di voler trasferire i miei pagamenti su Mighty. Ho delle opzioni?
Voglio cambiare alcune cose quando passo a Mighty. Puoi aiutarmi?
Come gestite la sicurezza dei dati dei miei membri? E dei miei dati?
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