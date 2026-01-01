Mighty vs. Circle
$650M di guadagni per gli Host nell'ultimo anno. Circle? $250M.Mighty è costruito per farti ottenere impatto e profitti. Circle è costruito per sembrare "completo".
Mighty ottiene risultati superiori
Community vere. Relazioni vere. Ricavi reali. Risultati veri.
Come Mighty ti porta risultati superiori
Perché le community su Circle offrono prestazioni inferiori
Mighty ha generato $650M di guadagni per le community nell'ultimo anno. Più di 2x quello che riporta Circle. Purtroppo, quando i creator passano da Circle a Mighty, vediamo sempre gli stessi 3 errori.
Prezzi troppo bassi
Circle non ha la strategia, i dati o il supporto per permettere ai loro creator di applicare la tariffa corretta.Su Mighty, il prezzo medio di una community a pagamento è di $48/mese o $500+/anno. Ecco perché i nostri Host hanno guadagnato $650M nell'ultimo anno.
Vendi accesso, non relazioni
Circle è progettata per dare accesso ai contenuti. Mighty nasce per le relazioni membro-a-membro.Possiamo prevedere con il 93% di accuratezza se una community avrà successo basandoci su queste relazioni. Ecco perché Mighty ha l’84% di attività guidata dai membri rispetto al 20% di Circle.
Costruisci con complessità
L’interfaccia iniziale di Circle richiede complessità e costi successivamente. Avrai bisogno di più spazi – e Circle fa pagare per ognuno.Mighty nasce per partire semplice e scalare offerte multiple con potenza e flessibilità – senza sacrificare crescita o ricavi.
I risultati su Mighty parlano da soli.
$650 mln
Guadagni Host vs. $250M su Circle
84%
Attività guidata dai membri vs. il 20% di Circle
59%
il 59% dei membri torna settimanalmente, Circle non lo riporta
80%
Tasso di mantenimento del fatturato annuale, Circle non lo riporta
Mighty crea un software superiore
App Mobile Mighty vs. Circle
Mighty pubblica aggiornamenti settimanali, Circle no.
Su Mighty, oltre il 60% di tutte le attività si svolge da mobile. Circle offre solo un web wrapper. Mighty offre vere app iOS e Android direttamente nella schermata principale dei tuoi membri. Questa è la differenza tra un segnalibro e un’abitudine.
Mighty pubblica aggiornamenti ogni settimana
Mighty rilascia aggiornamenti settimanali per le nostre app principali Mighty per iOS e Android e per le app brandizzate Mighty Pro.
Circle no
Circle pubblica circa 12 aggiornamenti all’anno sulla loro app principale. Per CirclePlus, ci sono diverse community che non ricevono aggiornamenti da oltre un anno.
Frequenza di rilascio: Mighty vs. Circle
Mighty ha lanciato oltre 111 funzionalità nel 2025
Aggiornamenti settimanali delle app e 111 nuove funzionalità quest'anno, tutte focalizzate su ciò che stimola realmente coinvolgimento, crescita e fatturato.
Non crederci sulla parola
Cosa ottieni con software superiore? Membri che lo adorano
Mighty ha prezzi pensati per i tuoi profitti, Circle per i suoi
Circle fa pagare per Spazio e ottimizza per la sua crescita. Mighty ottimizza per la tua. Prendi 2 piani paragonabili su Circle e Mighty. Chi è in vantaggio? Mighty.
Circle
Mighty
The Advantage
Prezzo
$199/mese
$179/mese
Mighty ti fa risparmiare $240/anno
Workflows
20/mese
Illimitato
Mighty illimitato
Azioni massive
20/mese
Illimitato
Mighty illimitato
Spazi
30
Illimitato
Mighty illimitato
Ore di trasmissione live
15
30
Mighty 2x di più
Mighty sta risolvendo i problemi più difficili nelle community
Mighty ti offre vero coinvolgimento, crescita e ritorno per il tuo lavoro.
Circle sviluppa per spuntare caselle. Mighty sviluppa per i risultati. Ecco perché il 78% delle community Mighty cresce grazie al passaparola dei membri, non con altro email marketing. Ecco perché gli Host passano dall'80% di churn all'80% di retention dopo essere passati a Mighty. Ecco perché gli Host Mighty guadagnano $650M, mentre gli Host Circle guadagnano $250M.Ottenere risultati come quelli di Mighty richiede una missione per risolvere i problemi più difficili delle community.Circle aggiunge funzionalità. Mighty ottiene risultati.
Risultati superiori. Software superiore. Una visione per il futuro.
Mighty non ti aiuta solo a costruire una community. Ti aiutiamo a costruire un business fiorente.La piattaforma che sta generando $650M di guadagni per gli Host. Una strategia supportata da 8 anni di dati esclusivi. La visione per risolvere i problemi più difficili delle community.Ci piacerebbe averti su Mighty.
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