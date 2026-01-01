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Puoi sincronizzare i tuoi membri e tag su Kit e inserire i contenuti e i profili dei membri dalla tua community di Mighty nelle tue email.
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Eventi, corsi, sfide, chat di gruppo—tatuaggi coordinati? Possono succedere cose incredibili quando trasformi i tuoi abbonati in membri.
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Dicci solo qualcosa sui tuoi iscritti e ti aiuteremo a impostare le basi.Da lì, puoi personalizzarlo e collegare il tuo account Kit. Non è richiesto alcun codice personalizzato o sviluppatore.
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