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Che tu stia lanciando una nuova community o scalando una esistente, questi esperti possono aiutare con strategia, implementazione, marketing e gestione. Sono indipendenti, ma tutti i nostri esperti selezionati hanno svolto una formazione live, in presenza, con il team di Mighty.
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Strategia community
Creazione corso
Operazioni Tecniche
Marketing & Lancio
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Strategia community
Che tu stia pensando di avviare una community o rivedere la tua strategia, i Mighty Certified Experts possono aiutarti nella pianificazione e design, strategia di monetizzazione, comprensione delle operazioni, test, interviste ai membri ideali e altro ancora.
Creazione corso
Per chi sta pensando di lanciare corsi o desidera aiuto per migliorare corsi esistenti, gli Esperti Certificati possono aiutare con la strategia dei corsi e dei contenuti, la realizzazione e tutto ciò che sta in mezzo!
Operazioni Tecniche
Se sei il visionario ma non la persona tecnica, o semplicemente cerchi supporto o un secondo parere, questo servizio fa per te. Le operazioni tecniche includono integrazioni (evento live, CRM/email/altre piattaforme), consulenza sulle stack tecnologiche, configurazione dei pagamenti e altro!
Marketing & Lancio
I servizi di marketing e lancio coprono una vasta gamma di supporti per lanciare e far crescere la tua attività. Possono includere email marketing, supporto SMS, SEO, pubblicità a pagamento, strategie di crescita organica, tone of voice, strategie per landing page o sito e molto altro!
Setup community
From platform migration, to workflow setup, navigation, customization, subscription setup, and team access, our Mighty Certified Experts have gone through live training to support you with all things community setup.
Gestione continua della community
Cerchi supporto nella gestione della community? I servizi di gestione continua sono pensati per gli host che desiderano un supporto costante. Di' ciao a più tempo libero nella tua giornata!
Crescita e fidelizzazione
La tua community non porta i risultati sperati? O vuoi crescere ancora? I servizi di crescita e fidelizzazione ti supportano con ottimizzazione della community, analytics, strategie di engagement/fidelizzazione e strategie di reclutamento nuovi membri.
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